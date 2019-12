Firenze | aggrediti sindaco e assessore leghisti di Massa E Salvini parla di “nazismo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Dopo l’aggressione di sabato da parte di antagonisti alleghista di, Matteotorna sul fatto con un duro post su Facebook: “Quando una certa parte della sinistra non ha fiducia nella democrazia, ricorre all’odio e alla violenza fisica. Purtroppo è una storia già vista ed è richiesta la massima vigilanza da parte di tutti. Questo non è dibattito di idee, anche acceso. Questo è nazismo rosso“.ha pubblicato anche una foto del presunto aggressore e la scritta: “Ecco i democratici di sinistra che sputano aldi”. “Ancora solidarietà al nostro, all’e ai loro famigliari – scrive il leader della Lega – vigliaccamente(non solo a sputi) ieri sera a. Noi andiamo avanti a testa alta, armati di sorriso e di fiducia nei nostri progetti di Buongoverno per ...

LegaSalvini : ++ FIRENZE, IL SINDACO DI MASSA: 'IO E L'ASSESSORA AGGREDITI CON SPUTI E SPINTONI' ++ - matteosalvinimi : Questo non è dibattito di idee, anche acceso: questo è NAZISMO ROSSO. Ancora solidarietà al nostro sindaco, all’ass… - LegaSalvini : FIRENZE, SINDACO DI MASSA: «IO E L'ASSESSORE AGGREDITI CON SPUTI E SPINTONI DA ANTI-SALVINI» -