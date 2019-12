ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) L’onorevolesi èto davanti aidell’Ecofer, sulla via Ardeatina, a, nel Municipio IX di Roma, per protestare contro la possibilità che venga aperta una discarica. Ipotesi che non piace neppure ai cittadini, che oggi sono scesi in piazza. L'articolosiaidell’Ecofer per“No”discarica proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Falcognana, Renato Brunetta si incatena ai cancelli dell’Ecofer per dire “No” alla discarica - TutteLeNotizie : Falcognana, Renato Brunetta si incatena ai cancelli dell’Ecofer per dire “No” alla discarica - desantismar : RT @francotaratufo2: Roma, Renato Brunetta si incatena contro la discarica a Falcognana: lì produce il suo vino -