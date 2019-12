Che tempo che fa | Roberto Saviano e Andrea Bocelli ospiti stasera su Rai2

movieplayer

(Di domenica 1 dicembre 2019), Ficarra e Picone, Enrico Brignano,e molti altrinella nuova puntata di Cheche fa con Fabio Fazio,sudalle 21:00! Cheche fa tornasualle 21:00, con tantissiminel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da CheChe Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo. Fabio Fazio ospiterà in esclusiva nel suo salotto televisivo, candidato ai Grammy Awards 2020, che propone in anteprima mondiale tv "Return to love (Christmas Version)" in una speciale e inedita versione, brano contenuto nella versione in duetto con Ellie Goulding nel ...

Inter : ??? | RADDOPPIO Grande azione dei ragazzi! ?? Palla in verticale per @RomeluLukaku9 che allarga per #Candreva, cros… - marcotravaglio : BALLE DI GIORNATA Da un po’ di tempo i giornaloni hanno smesso di menarla con le fake news. Forse perché si sono ri… - ItaliaViva : 'Da un po' di tempo se sai qualcosa ti dicono che sei arrogante. Bene, meglio essere arrogante che ignorante' @marattin #ItaliaViva -