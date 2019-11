Le donne degli altri

Bellissimo come il padre - uno degli attori più amati dalle donne : chi è questo figlio vip : Modello dalla bellezza dannata. Dal padre, uno dei sex symbol del Cinema mondiale, ha preso la classe e il physique du rôle. Stiamo parlando di Alain Fabien Delon, figlio minore di Alain Delon e l’ex modella olandese Rosalie van Breemen. Alain-Fabien Delon è nato nel 1994 ed ha 25 anni, per diverso tempo ha lavorato nel mondo della moda ed ha sfilato per marchi famosi come Dior e Gucci. Per questo suo misterioso fascino è stato scelto come volto ...

Donna al volante pericolo costante? Solo il 3% degli italiani pensa che le donne guidino meglio - ma gli uomini provocano più incidenti… : Solo il 3% degli italiani pensa che le donne guidino meglio rispetto agli uomini, una percentuale decisamente bassa visti anche i dati sugli incidenti Per indagare chi fossero i migliori conducenti in Italia, ECU Testing ha svolto una ricerca a livello nazionale su argomenti di manutenzione automobilistica, sicurezza stradale e sicurezza alla guida. Di seguito i risultati. Quanto sono propensi gli italiani a fare manutenzione alle loro ...

Neonazisti - dalla «sergente» alla «miss» : le donne al centro del gruppo degli estremisti : Una delle leader del movimento è una donna padovana di 48 anni, il cui marito sarebbe stato all’oscuro delle sue attività. L’altra è una giovane di Milano, che vinse il «contest» di bellezza razzista

Medicina di genere - donne soffrono di depressione 3 volte più degli uomini : Medicina di genere: le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici ma anche sociali.

Violenza sulle donne : «Per il 24% degli italiani è colpa delle donne» : No, non è uno scherzo, anche perché sarebbe di pessimo gusto, anche se comunque meglio della realtà: secondo una rilevazione statistica sugli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della Violenza, realizzata dall’Istat, diffusa nella Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne del 25 novembre, più di una persona ogni quattro, uomini e donne, pensa che siano le donne a provocare la Violenza, con il loro abbigliamento. Come ...

Ma il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini? : LA MEMORIA LE REAZIONI PROBLEM SOLVINGIL SENSO DELL’ORIENTAMENTOL’INTUITOLA PERCEZIONE DEL DOLOREL’UMOREÈ vero che il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini? È vero che le donne sono fisicamente più deboli, meno intelligenti, meno adatte alle scienze, ma più predisposte a occuparsi dei figli? Ed è vero che gli uomini sono per natura il sesso dominante? Per migliaia di anni, scrive Angela Saini nel suo saggio, Inferiori. Come la ...

Le donne parlano più degli uomini (13.000 parole al giorno in più) : I cinque i sensiLe donne sono meno collaborativeUn funzionamento diversoEmozioniIl senso del belloTutta colpa di una proteina. Sarebbe questa la chiave , secondo gli scienziati, che spiegherebbe perché le donne sono il sesso più loquace, capace di pronunciare una media di circa 20.000 parole al giorno, 13.000 in più rispetto all’uomo medio. Insomma, un gruppo di donne riunite insieme potrebbero generare un flusso di parole pari a quelle di ...

Stipendi - le donne pagate sempre meno anche se fanno lo stesso lavoro degli uomini : Più soldi di Stipendio agli uomini, molti meno alle donne. Sia in ambito privato che nel settore pubblico. Una disparità confermata dall'Inps pure per il 2018. Un divario...

Lavoro - Inps : “Stipendi medi degli uomini più alti del 44% rispetto a donne. Su 13 milioni di dipendenti privati solo 2 - 8 milioni nel Sud” : Nel Sud Italia, dove vive circa un terzo della popolazione, risiede solo il 16% dei lavoratori dipendenti della Penisola. Anche sommando le isole, la percentuale si ferma comunque al 23,2%. E non è perché nel Mezzogiorno prevalga il Lavoro statale: anche i dipendenti pubblici sono di più nel Nord Italia. Ben 1,5 milioni sui 3,5 milioni complessivi. E’ il quadro che emerge dai nuovi Osservatori pubblicati dall‘Inps. Dai numeri arriva ...

Frustate le donne - meno diritti : le teorie choc degli imam : Il centro islamico blocca il convegno che avrebbe dovuto svolgersi sabato 16 novembre a Pordenone con quattro imam. Due di questi hanno delle posizioni estremiste sul ruolo delle donne. In particolare, un imam ha sostenuto in passato che le adultere dovrebbero essere Frustate. Come riporta Il Gazzettino, il vicepresidente del Centro islamico della città Abdellah Ben Driss ha detto che non appena ha saputo delle loro posizioni, ha riunito il ...

Aramco - ipo aperta anche alle donne divorziate. I dubbi degli analisti sul prezzo : La parte più consistente dell’Ipo sarà destinata agli investitori istituzionali. Ryiadh punta in particolare sufondi sovrani e investitori di Russia e Cina, con una quota complessiva indicata ancora tra l’1,5 e il 2 per cento

Libero : la cultura italiana è al femminile. Le donne sono più brillanti e preparate degli uomini : Su Libero, Azzurra Barbuto analizza i dati dell’ultima indagine del Censis, che mette a confronto, nell’ambito degli studi, uomini e donne. Le donne laureate sono il 56% degli oltre 7,6 milioni totali (4.277.599). Negli ultimi cinque anni sono aumentate del 22,7%, mentre i dottori uomini solo del 16,8%. Nel hanno conseguito un titolo 183.096 ragazze (57,1% del totale). Nello stesso anno risultano iscritte all’università 938.816 ...

Le cellule delle donne resistono allo stress - quelle degli uomini vanno in crisi : Alcuni noti ricercatori italiani, fra i quali Paola Matarrese ed Anna Ruggieri, hanno dimostrato, in un'ampia ricerca pubblicata e documentata su Nature, che le donne resistono allo stress molto meglio degli uomini, riuscendo nella maggior parte dei casi a superare la crisi e ripartire; nello stesso studio si evidenzia come le cellule degli uomini, al contrario, sottoposte a forte stress si autodistruggono, cioè a dire si suicidano. L'Istituto ...

Il sito di streaming iraniano che toglie le donne dalle copertine degli album : Un progetto musicale, da che mondo è mondo, non è fatto semplicemente dalla successione di accordi che accompagnano i testi: l’immagine abbinata a un album – a maggior ragione nell’era digitale – contribuisce al successo di un titolo nel panorama e nell’immaginario culturale di una determinata epoca. E così passano i decenni, ma le copertine rimangono oggetto di una progettualità non secondaria, per la quale vengono coinvolti ...