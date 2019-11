LIVE Sci di fondo | Sprint Ruka 2019 in DIRETTA Delusione azzurra | Pellegrino | Laurent e

Fonte : oasport

13.42: Al via la seconda semifinale con Jouve (Fra), Halfvarsson (Swe), Haeggstroem (Swe), Iversen (Nor), Peterson (Swe), Chanavat (Fra) 13.41: Klaebo vince in scioltezza la prima semifinale, secondo posto per Bolshunov, poi per il ripescaggio Svensson e Semikov 13.40: Klaebo vola in salita. Non si ferma mai 13.36: E' il momento della prima semifinale maschile con Klaebo (Nor), Golberg (Nor), Maeki (Fin), Bolshunov (Rus), Svensson (Swe), Semikov (Rus) 13.34: Doppietta svedese in finale: Vince Sundling davanti a Nilsson. Weng è terza e si qualifica per la finale come ripescata assieme a Stenseth 13.30: Al via nella seconda semifinale femminile Nilsson (Swe), Sundling (Swe), Lampic (Slo), Visnar (Slo), Ribom (Swe), Weng (Nor) 13.29: Falla vince la prima semifinale sopravanzando Bjornsen.

