Biker Garage | Mechanic Simulator è ORA disponibile su Steam! Provalo ora e unisciti a

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il gioco sulla meccanica delle moto che i fan hanno atteso a lungo è finalmentesu Steam e, per la prima settimana, è in offerta al prezzo scontato di 22,49$! Con, diventi un meccanico di moto. Compra moto usate, riparale e vendile per guadagnarti da vivere. Ci sono dieci tipi di moto su cui mettere le mani. Crea la tua officina e attira sempre più clienti. Metti in mostra le tue moto online per incrementare le vendite. Più di 2000 pezzi di ricambio interattivi. Funzionalità principali: Dieci diversi tipi di motociclette! Richieste normali e complicate da parte dei clienti Sistema di riparazioni (compra, vendi, monta e smonta i pezzi di ricambio) Verniciatura dei pezzi Sistema ad asta (acquista, ripara e rivendi moto per ottenere profitti) Sviluppo delle abilità Espansione del ...