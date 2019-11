Uomini e Donne oggi | Giulio in crisi | Giovanna e Giulia non si presentano

Uomini e Donne - Maria De Filippi fa una segnalazione : a rischio una scelta : Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli preso in giro? Un nuovo terremoto si abbatterà sul Trono Classico di Uomini e Donne oggi. Nella nuova puntata dedicata a tronisti e corteggiatori, Maria De Filippi riporterà in studio una segnalazione fatta da Sheri un ex pretendente di Alessandro Zarino. La ragazza racconterà di essere diventata amica di Giulia d’Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli, e di aver trascorso un sabato sera ...

Anticipazioni Uomini e donne - Classico : Giulia accusata di un flirt con un calciatore : Il trono di Giulio Raselli è stato protagonista di un nuovo 'terremoto' nel corso della registrazione di Uomini e donne di ieri, 27 novembre. Il motivo? Una nuova segnalazione riguardante Giulia D'Urso, la corteggiatrice che insieme a Giovanna Abate ha conquistato maggiormente l'interesse del tronista. Dopo avere mostrato le nuove esterne con entrambe, è stata trasmessa la confessione di Shari, l'ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, diventata ...

Uomini e Donne - la segnalazione e la confessione di Lorenzo Riccardi sulla corteggiatrice di Giulio Raselli : “L’ho baciata più volte” : Non solo Veronica Burchielli, anche Giulio Raselli è in crisi dopo le pesantissime segnalazioni piovute in puntata su una delle sue corteggiatrici preferite. Lo dicono le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, sempre fornite dal sito Il Vicolo delle News. Veronica, si legge, pensa ancora ad Alessandro Zarino: ha confessato a Maria De Filippi e al pubblico di volere un chiarimento con lui prima di concentrarsi sul suo percorso. Ed è ...

Anticipazioni Uomini e donne 28 novembre : la Galgani e altre 'dame' sfilano in pigiama : È un periodo d'oro quello che sta attraversando il Trono Over, come ammesso dalla stessa Maria De Filippi in una recente intervista a Il Fatto quotidiano. Gli ascolti della parte dedicata a dame e cavalieri sono sempre superiori rispetto al Trono Classico, riuscendo ad attestarsi su una media del 25% di share. E proprio sulla scia di questa fase particolarmente seguita e della conseguente crisi dei giovani, la padrona di casa hanno deciso di ...

Uomini e Donne - trono classico : VERONICA pensa ancora ad ALESSANDRO ZARINO : A Uomini e Donne è iniziato sotto il buon auspicio il trono di VERONICA Burchielli. Dopo aver rifilato un sonoro no ad ALESSANDRO ZARINO, la ragazza ha deciso infatti di incontrare un possibile fidanzato nel dating show condotto da Maria De Filippi ma, a quanto pare, si è già pentita della scelta che ha preso. Scopriamo insieme perché… Uomini e Donne, news: ecco cosa si aspettava VERONICA In base alle anticipazioni fornite dalle talpe de ...

Colpo di scena a Uomini e Donne : la rivelazione di Veronica Burchielli scatena il caos : Le anticipazioni del Trono Classico sono più che interessanti. A fornirle è ancora il sito Il Vicolo delle News, sempre informatissimo su quanto accade nello studio di Uomini e Donne. Partiamo da Carlo Pietropoli: il tronista è uscito in esterna con Cecilia Zagarrigo (ex corteggiatrice ed ex single di Temptation Island Vip), Jessica e Bruna. Con la prima è stato a suo agio e ha detto di non essere infastidito dai suoi percorsi precedenti nel ...

Spoiler Uomini e Donne : segnalazione su Giulia D'Urso - Raselli non le crede e lei va via : Si fa sempre più complicato il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne: durante la registrazione odierna del Trono Classico, il ragazzo ha dovuto far fronte ad una seria segnalazione su Giulia D'Urso. Un'ex corteggiatrice ha raccontato che la "collega" avrebbe baciato un calciatore famoso ad una festa che c'è stata qualche giorno fa: la diretta interessata ha smentito a fatica, e poi ha abbandonato lo studio pare per futili motivi. La scelta ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Veronica pensa ancora ad Alessandro - caos in studio : Doppio colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre: oltre che della segnalazione che è arrivata su Giulia D'Urso, in studio si è ampiamente parlato della confessione inaspettata che ha fatto Veronica Burchielli. A poche settimane dall'inizio della sua avventura da tronista, la ragazza ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino: dopo avergli detto "no" alla scelta, ora la napoletana chiede di poter avere un ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Veronica lascia il trono per Alessandro? : Veronica Burchielli pensa ancora ad Alessandro Zarino: la confessione choc a Uomini e Donne E’ appena finita una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni riportate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it ci sono stati diversi colpi di scena che hanno lasciato il pubblico in studio davvero basito. Cos’è successo stavolta? La nuova tronista Veronica Burchielli ha confessato di non essere più ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Novembre 2019 : Cinque Dame per Juan Luis! : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne giungono Cinque Dame per Juan Luis. Gemma Galgani è verde dalla rabbia. Il cavaliere però le liquida tutte. Si passa poi alla sfilata che termina con gli immancabili battibecchi di Barbara De Santi… ma non solo. Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. Si torna a parlare della coppia del momento, Gemma Galgani e Juan Luis. Per il cavaliere giungono in studio ben 5 Dame, ...

Uomini e Donne - l’incontro segreto di Armando Incarnato con ‘lei’ : “Hai dormito con me la prima sera!” : Oggi è praticamente successo di tutto durante il trono Over di ‘Uomini e Donne’. Armando Incarnato si è reso protagonista di una clamorosa rivelazione in studio, che ha lasciato di stucco tutti i presenti. Ha infatti trascorso la notte con la dama Valentina Fabri, ma l’ha nascosto fino ad oggi. Incalzato dalla storica opinionista Tina Cipollari, ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutto ciò che è accaduto. “Ma come ti permetti? Porta le ...

Uomini e donne : la Cipollari 'provoca' la Galgani su Instagram e mette i like a Ciano : La rivalità tra Tina Cipollari e la Galgani è da anni una costante all'interno del Trono Over di Uomini e donne, dove le due dame litigano sovente, arrivando ad essere protagoniste di un'alta dose di trash. Il loro comportamento ha riservato in passato momenti epici nella storia del programma: come non ricordare la secchiata d'acqua ricevuta da Gemma nella scorsa edizione del dating show e le mummie presentate in studio dalla Cipollari proprio ...

Uomini e Donne - mega-lite tra Armando - Veronica - Simone - Valentina e Valentina F. (Video) : Una super-discussione ha animato la puntata di mercoledì 27 novembre 2019 del Trono Over di Uomini e Donne.Tutto è iniziato ieri, quando Armando e Veronica si sono seduti al centro dello studio.prosegui la letturaUomini e Donne, mega-lite tra Armando, Veronica, Simone, Valentina e Valentina F. (Video) pubblicato su Gossipblog.it 27 novembre 2019 15:59.

VALENTINA AUTIERO PIANGE PER SIMONE/ Uomini e Donne : 'mi hai rotto il caz*o...' : VALENTINA AUTIERO PIANGE per SIMONE Virdis nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne: 'mi fai schifo, io non bacio...'.