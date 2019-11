Salva-Stati | Salvini | «Da Conte un attentato ai danni degli italiani» Il premier | «Lo

Fondo Salva-Stati Europei - Conte ha annunciato che lunedì riferirà alla Camera : Mercoledì 27 novembre, presso la Camera dei Deputati, si è consumata l'ennesima bagarre, questa volta sul Mes, il Fondo salva Stati Europei. Mentre la Camera era impegnata nell'esame del decreto sisma, il leghista Claudio Borghi, in relazione alle dichiarazioni del ministro Gualtieri in audizione sull'emendabilità del Mes, è intervenuto, accusando Conte di aver dato l'ok alla riforma del Fondo Salva-Stati senza passare per il Parlamento, ...

Fondo Salva-Stati - Salvini attacca Conte Il premier : «Lo querelo - rinunci a immunità» : Il leader della Lega sul Mes: «Sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello a Mattarella: «Faccia valere la Costituzione». Di Maio: «Il Mes si può migliorare». La Lega valuta un esposto, Conte: «Vada in Procura, io lo querelerò per calunnia»

Fondo Salva-Stati - Marattin : “Salvini? Da lui balle e cialtronate indegne. Ha detto in tv che Mes è organismo privato e invece è falso” : “Salvini sul Fondo salva-Stati? Non ho mai sentito così tante balle, né ho visto tanta superficialità, tante approssimazioni e tante bugie come su questo argomento. Domani forse il presidente Conte viene riferire in Aula e non vedo l’ora, perché spero che sia l’occasione in cui questo Paese faccia finalmente un dibattito serio e non pieno di cialtronate, come sta accadendo in questi giorni”. Così, ai microfoni di ...

Salva Stati - Conte lunedì alla Camera. Appello Lega a Mattarella - Salvini : «Mes è attentato agli italiani» : «I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte», annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera,...

Fondo Salva-Stati - Salvini : “Abbiamo messaggi e chat con Conte e Tria che si dicevano contrari. Io scrivevo ‘non firmiamo un c***o'” : “Abbiamo documentazione, messaggi, chat, scambiati con Giuseppe Conte, con il Mef, con Giovanni Tria, che possono essere messi a disposizione del popolo italiano”. Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, sul tema del Fondo salva-Stati e della relativa riforma. “Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno, se scoprissimo che impegno lo hanno preso, allora la cosa cambia, io qualche messaggio lo posso ...

Salva-Stati - Salvini : «Da Conte un attentato ai danni degli italiani». E chiama Mattarella : Il leader della Lega sul Mes: «Se approvato, il trattato sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello al Capo dello Stato: «Faccia valere la Costituzione». I legali della Lega valutano un esposto contro il governo e il premier Conte

Fondo Salva-Stati - Salvini : “Mattarella è garante della Costituzione - la faccia valere. Evitare la firma sul Mes - sarebbe mortale” : Sul Fondo salva Stati Matteo Salvini chiede l’intervento del presidente della Repubblica. “Chiederemo il rispetto della separazione dei poteri, chiederemo al garante della Costituzione di fare valere la Costituzione“, ha detto il leader della Lega in una conferenza stampa convocata alla Camera per andare all’attacco del Mes. “Chiediamo un incontro ai vertici ai massimi livelli istituzionali. Chiediamo un incontro al ...

Salva-Stati - rissa alla Camera : il governo fa muro e scoppia la bagarre : rissa alla Camera sulla riforma del Fondo Salva-Stati proprio nel giorno in cui si apprende che la questione potrebbe non essere affrontata né il 4 dicembre, né al Consiglio europeo del...