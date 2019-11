Pomeriggio Cinque | Patrizia De Blanck sbotta | “Non sento niente!”

Pierpaolo Petrelli smentito da Ginevra : è caos a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5, Pierpaolo Petrelli non è fidanzato con Ginevra Lambruschi: il retroscena choc L’ultima puntata di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso è stata particolarmente agitata, soprattutto nella seconda parte. Cos’è successo? Dapprima c’è stata la clamorosa rivelazione di Daniele Di Lorenzo su Elena Morali che ha lasciato tutti senza parole, e successivamente c’è stato un furioso scontro tra Ginevra Lambruschi e ...

“Devi andare…”. Raffello Tonon - furia a ‘Pomeriggio Cinque’. Mai visto così (e parte la standing ovation) : Raffaello Tonon incontenibile a Pomeriggio Cinque. L’opinionista del salotto di Barbara D’Urso è letteralmente esploso all’arrivo di Asia Gianese, la 21enne finita sui giornali dopo aver parcheggiato per due volte l’auto nell’area del posteggio dei taxi in piazza Duomo a Milano. Una zona rigorosamente vietata al traffico. La 21enne era in compagnia di un gruppo di amici. Sorpresi dai carabinieri, l’autista si è visto ritirare la patente e ...

Pomeriggio Cinque - Raffaello Tonon perde la calma : “Vai a lavorare!” : Raffaello Tonon perde la pazienza con Asia Gianese a Pomeriggio 5 Raffaello Tonon è stato uno degli opinionisti scelti oggi da Barbara d’Urso per il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio Cinque. Raffaello, che di certo non le manda a dire, ha categoricamente stroncato Asia Gianese. Il motivo? Asia è entrata con la sua auto nel sagrato del Duomo di Milano, scatenando in studio non poche polemiche, visto che non ha nemmeno chiesto ...

Raffaella Fico senza parole a Pomeriggio Cinque : l’amaro sfogo : Pomeriggio 5: Raffaella Fico torna a parlare della discriminazione subita dalla figlia E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E l’argomento portante della seconda parte della trasmissione è stato quello inerente al razzismo. Tanti gli ospiti invitati oggi da Barbara d’Urso in studio per parlare di questo tema, tra i quali Raffaella Fico, che purtroppo ha svelato un brutto episodio capitato recentemente a sua ...

Pomeriggio Cinque Francesca De Andrè minaccia Daniela Martani : L’ex gieffina Francesca De Andrè minaccia in diretta tv Daniela Martani: «Non mi toccare, non ti conviene». Momenti di tensione, nel salotto di Barbara D’Urso. Tema del talk, animalisti contro tutti. Ed è subito scontro tra la De Andrè e Daniela Martani, convinta animalista. Francesca De Andrè attacca Daniela Martani per la maglia di struzzo finto. L’attivista la tocca per rispondere e a Francesca va fuori di sé: «Non mi toccare, non ...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso non si sente bene : “Scusate” : Barbara d’Urso sta male in diretta a Pomeriggio 5: “Scusate, sono influenzata” Diretta non facile quella della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, martedì 12 novembre 2019, per la padrona di casa Barbara d’Urso: più volte, infatti, è apparsa un po’ sofferente e affaticata, schiarendosi la voce, tant’è che durante l’ospitata di Serena Grandi, parlando con la voce un po’ roca e tossendo, ha ...

Kiko Nalli ospite a Pomeriggio Cinque : domani le foto del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo : L'ex gieffino è intervenuto nel talk show della D'Urso per difendere la sua fidanzata ma in tanti smentiscono che possa trattarsi di una semplice paparazzata.

Pomeriggio Cinque volano parole grosse tra Francesca De Andrè e Mila Suarez : L’ ex gieffine Francesca De André e Mila Suarez si sono scontrate durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”. Durante un dibattito riguardante episodi di razzismo e di discriminazione, Barbara D’Urso ha commentato con una battuta, che aveva fatto Francesca De André e Mila Suarez all’interno della casa del Grande Fratello: ”Volevo metterle vicine ma poi mi sono ricordata di quello che è successo nella Casa!, è andato in onda un filmato ...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso s’infuria : “Da me non vieni più” : Barbara d’Urso rimprovera un paparazzo in diretta a Pomeriggio 5 A Barbara d’Urso è toccato l’arduo compito di gestire uno dei talk più difficili di Pomeriggio Cinque. La bella conduttrice partenopea ha dovuto placare un accesso scontro tra Alex Fiumara e Gaetano Arena. Il paparazzo ha minacciato l’ex concorrente del Grande Fratello, suggerendo al ragazzo di essere grato che non si trovi in studio con lui altrimenti ...

Paola Caruso scoppia in lacrime a Pomeriggio Cinque : “Non è facile” : Pomeriggio 5, Paola Caruso si commuove in diretta: “Non so come farò” Paola Caruso è tornata negli studi di Pomeriggio Cinque per avere un confronto con Floriana Messina, che ha recentemente dichiarato di essere stata contattata da Francesco Caserta. Il ragazzo, che non ha ancora riconosciuto il figlio avuto con la showgirl, ci ha provato con l’influencer, ma questa lo ha respinto, consigliandogli di pensare a suo figlio ...

Ascolti TV | Venerdì 1 novembre 2019. Tale e Quale Show 19.4% - L’Isola di Pietro 13.4% - Quarto Grado 7% - It 6.5% - Crozza 5.2%. ViD 12.9% - Pomeriggio Cinque 12.7%-13.1% : Tale e Quale Show - Il Torneo - Jessica Morlacchi imita Loretta Goggi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2822.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.104.000 spettatori pari al 4.6% di share e Criminal Minds ne ha interessati 768.000 (3.7%). Su Italia 1 It- Capitolo Uno ...