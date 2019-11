Disco Elysium | The Witcher 3 e molti altri protagonisti del saldi GOG

Steam - tra i giochi di maggior successo di ottobre 2019 sono inclusi Destiny 2 - Disco Elysium - WWE 2K20 e altri ancora : Steam ha rivelato una serie di interessanti dati di vendita riguardo il mese di ottobre 2019, permettendoci dunque di dare una sbirciata a quali sono stati i giochi di maggior successo del mese.Come possiamo vedere, l'elenco reso disponibile riguarda oltre 20 tra i titoli maggiormente popolari, messi in ordine in base ai ricavi che hanno generato nel corso delle prime due settimane dal lancio. Neanche a dirlo, tra questi ritroviamo anche due ...

Disco Elysium è un capolavoro e il nuovo trailer è qui per dimostrarlo : Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo ZA/UM ha pubblicato un trailer incentrato sui giudizi della stampa di Disco Elysium, uscito il 15 ottobre. Le valutazioni della stampa internazionale sono più che positive, con valutazioni che raggiungono il 10/10.Disco Elysium è un innovativo gioco di ruolo open world con una quantità folle di scelte e conseguenze. Impersonerete un detective con un sistema di abilità unico a vostra ...

Disco Elysium - indagini e politica in uno dei videogiochi più interessanti dell’anno : A volte i videogiochi sono la ripetizione di una meccanica che va avanti da più di 20 anni praticamente identica con una grafica migliorata, altre volte sono Disco Elysium, che prende il concetto di gioco di ruolo, lo porta fuori a bere e lo fa svegliare la mattina dopo con un dopo sbronza tale che non si ricorda neppure chi è. Ed è proprio così che inizia Disco Elysium, con i postumi di una sbornia particolarmente crudele e autodistruttiva da ...

Disco Elysium : confermata l'uscita anche su PS4 ed Xbox One : Disco Elysium è un gioco di ruolo di stampo classico (combattimenti a turni e migliaia di linee di di dialogo) a tema investigativo e prende chiaramente ispirazione da classici del passato come Planescape: Torment e Kentucky Route Zero.Il gioco è disponibile da qualche tempo solo su PC, tuttavia gli sviluppatori hanno annunciato che il titolo avrà un porting anche su Xbox One e PS4, questo secondo le recenti dichiarazioni del lead designer ...

Disco Elysium - recensione : Succede molto raramente, ma succede. E quando succede ci si sente un po' onorati di fare questo mestiere, scrivere di videogiochi. Parliamo di quando si incontra un gioco che è talmente originale e potente che ci entra sottopelle, ci segue ovunque e, non scherziamo, ci perseguita anche nei sogni. Con Disco Elysium è successo esattamente questo. Disco Elysium si stampa nella memoria di chi gioca in maniera indelebile sussurrandovi periodicamente ...

Disco Elysium - l'RPG ispirato a Planescape : Torment e Kentucky Route Zero è disponibile ora per PC : Attraverso un comunicato stampa, ZA/UM ha annunciato che l'RPG Disco Elysium è disponibile a partire da oggi su CP. Disco Elysium è un rivoluzionario gioco di ruolo open world con una quantità folle di scelte e conseguenze.Impersonerete un detective con un sistema di abilità unico a vostra disposizione. Nel mondo sarete in grado di interrogare personaggi indimenticabili, indagare sugli omicidi e addirittura prendere bustarelle. Potrete essere un ...