Fiorentina | a tutto Commisso | “Chiesa è importante | ma siamo una squadra Montella a

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il presidente dellaha parlato del rinnovo di Chiesa, soffermandosi anche sulla panchina diE’ arrivato in Italia per risolvere alcune situazioni spinose, mettendo al centro del proprio viaggio come sempre la. Roccolavora senza sosta per riportare in altro la società viola, partendo dai rinnovi dei giocatori cardine a cui non vuole rinunciare. Jennifer Lorenzini/LaPresse Primo tra tutti Federico Chiesa, del cui futuro hanno discusso oggi Pradè ed Enrico, padre dell’esterno italiano. Su questo incontro si è soffermato il presidente, esprimendo il proprio pensiero: “Federico Chiesa sa quanto siaper noi, sa che da parte nostra e in particolare da parte mia non c’è mai stata una critica, mai una parola negativa contro di lui, peròunae bisogna giocare insieme. E’per la città e ...

violanews : #Pradè su #Pedro: 'E' a disposizione, ora tocca a Montella. Ha un sacco di richieste, ma non partirà' #Fiorentina… - violanews : #Pradè su #Chiesa: 'C'è un'apertura per il rinnovo, Federico parlerà presto' #Fiorentina LEGGI TUTTO - - melcutex : #Chiesa ma basta parlare di lui, se non vuole più stare alla Fiorentina ci sarà un perché. Ha 20 e passa e vuole fa… -