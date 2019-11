Finge di fare un tutorial di make-up per parlare dei campi di detenzione in Cina | così la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Piegaciglia alla mano, inizia il proprio discorso improvvisando undi-up. Ma è semplicemente una scusa (geniale) perdella condizione dei musulmani in. Una ragazza di 17 anni statunitense, Feroza Aziz, denuncia gli abusi che subirebbero gli uiguri, la minoranza musulmana che vive nella provincia dello Xinjiang. E lo fa proprio sul social network nato in, Tik Tok. Perché il suo messaggio venga diffuso il più possibile, Aziz utilizza questo trucco per aggirare la censura. La ragazza era stata bannata dal social per un mese. L'articolodiundi-up perdeidiinla 17enne aggira la censura proviene da Il Fatto Quotidiano.

