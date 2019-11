Maria Elena Boschi smonta la polemica del bikini e svela il suo futuro

Fonte : dilei

(Di martedì 26 novembre 2019), battagliera più che mai, non ci sta a essere attaccata per ilindossato al mare e non si pente di aver risposto alle critiche della politica in costume da bagno. L’ex Ministro dunque si sfoga e racconta la sua versione dei fatti in un’intervista al magazine Chi: “Non sono assolutamente pentita di aver risposto a chi mi attaccava con quel post in cui ero in costume insieme con delle amiche. Era estate ed ero al mare. Alla Camera o al Quirinale vesto in maniera adeguata, ma al mare d’estate vado in costume. E il fatto che nessuno abbia fattosu Salvini che mi attaccava in boxer, ma solo su di me che ho risposto in, la dice lunga su quanto maschilismo ci sia ancora da noi”. Il commento dellasul maschilismo imperante suona quanto mai attuale. La parità di diritti tra uomini e donne è lontana dall’essere ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? “Violentata mentre ero ubriaca. Ma a processo sembrava ci fossi io” [di MARIA NOVELLA DE LUCA e MAR… - mattinodinapoli : #maria elena boschi e la (famosa) foto in bikini: «Su Salvini in boxer nessuno disse niente: c'è ancora molto masch… - benisandro2 : Altra occasione persa per tacere. Ma come fanno.....?? -