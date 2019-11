In Italia 60 mila persone scomparse | un esercito di invisibili

L’Italia delle 620 mila frane. 6 mila ponti a rischio - in testa la Lombardia : Coinvolta una superficie grande come tutta la Lombardia. Sei mila i ponti che hanno bisogno di intervento, al primo posto la Lombardia. Sono 1.900 i chilometri di ferrovia in zone a rischio. Dal Dopoguerra ad oggi, per riparare i danni, spesi 60 miliardi di euro

Su AlItalia nulla si muove. Intanto i sindacati fanno la conta degli esuberi : ce ne sarebbero circa 4mila : Alla fine, sia pure a microfono spento, alcuni ammettono che in Alitalia ci sono almeno 4.000 persone di troppo di cui più di un terzo fra il personale navigante. È il conto, a spanne, che alcune organizzazioni dei lavoratori inviano al governo mettendo le mani avanti. Se ci sono esuberi vanno assistiti con ammortizzatori sociali per tre o quattro anni e questi sono i numeri con cui bisognerà fare i conti.Presi dal ...

Gli scioperi del 28 e 29 novembre - a Milano e in tutta Italia : Il primo riguarderà il trasporto pubblico milanese, mentre il secondo sarà generale e riguarderà tutti i lavoratori pubblici e privati

Calciomercato : Raiola vuole portare Kean in Italia - piace a Milan e Roma (RUMORS) : Il Calciomercato invernale in Serie A potrebbe regalare clamorosi ritorni: si parla molto del possibile arrivo di Ibrahimovic, che piace soprattutto a Milan e Bologna. Ma restando sempre in tema giocatori assistiti da Raiola, un'altra giovane punta potrebbe clamorosamente far ritorno nel campionato Italiano dopo 6 mesi dal trasferimento in Premier League. Parliamo di Moise Kean, attuale giocatore dell'Everton, che non sta trovando molto spazio ...

300mila euro alla startup Italiana che taglia i consumi delle case : Finale Premio Gaetano Marzotto 2019 (Foto: Premio Marzotto) È stato assegnato nella serata di venerdì 21 novembre il Premio Gaetano Marzotto che dal 2011 sostiene imprese e idee imprenditoriali innovative nel nostro Paese. Con oltre 500 iscrizioni, 45 startup premiate e quasi 2,5 milioni di euro complessivi di premi, anche quest’anno la giuria ha individuato alcune delle startup italiane più innovative all’interno di 15 categorie. Il prestigioso ...

Lavoro - da Fs a Banca Credem : in arrivo oltre 15mila posti in Italia entro fine anno : A fianco ai settori tradizionali (turismo, grande distribuzione, moda e lusso) crescono anche per Natale le opportunità per figure legate al mondo digitale e 4.0

Ginnastica - Grand Prix 2019 : show - emozioni - esibizioni e festa a Milano. L’Italia vince il Trofeo 150 anni : Un vero e proprio spettacolo, uno show emozionante e capace di togliere il fiato, una serie di Grandissime esibizioni, una festa al cardiopalma: questo è stato il Grand Prix della Ginnastica 2019 andato in scena oggi pomeriggio in un gremito Allianz Cloud di Milano dove il meglio della nostra Polvere di Magnesio si è messo in mostra in un Galà memorabile che ha chiuso una stagione ricca di soddisfazioni e di successi. Il pomeriggio nel capoluogo ...

In Italia 15 mila imprese a controllo estero - 1 - 4 milioni di addetti : Aumenta nel 2017 il numero di imprese a controllo estero in Italia: +378, di cui quasi 300 nei servizi. Lo rende noto l'Istat.

La Discoteca Italiana di Gabry Ponte ritorna a Milano con uno show esplosivo - info e prezzi dei biglietti : La Discoteca Italiana di Gabry Ponte ritorna al Fabrique di Milano. L'esclusivo show di uno dei DJ italiani più conosciuti al mondo ha registrato il tutto esaurito nelle precedenti date di Milano, Torino e Rimini con la presenza di oltre 10000 spettatori letteralmente folgorati dalla sua musica. Per questo il suo show è arrivato al bis con una serata esclusiva programmata per il 6 dicembre. Il suo successo è sempre una garanzia, dal momento ...

Ginnastica - Grand Prix 2019 : il Galà delle bellezze a Milano - lo show dell’Italia che chiude un anno trionfale. Che sfide nel Trofeo 150 anni : Il Grand Prix è da sempre la Grande festa della Ginnastica, lo show che chiude un’intera stagione, un vero e proprio spettacolo pensato ad arte per permettere ai migliori atleti del nostro panorama di regalare uno show memorabile a tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio. Questa volta l’appuntamento è per sabato 23 novembre (a partire dalle ore 15.30, diretta tv su RaiSport) all’Allianz Cloud di Milano, sarà l’ex ...

Il ritorno dei Foo Fighters in Italia : suoneranno ad I-DAYS Milano 2020 : Boom! The post Il ritorno dei Foo Fighters in Italia: suoneranno ad I-DAYS Milano 2020 appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello arriva per la prima volta in Italia il 24 giugno : Camila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordBuone notizie per i fan Italiani di Camila Cabello, la cantautrice di origini cubane più volte nominata ai Grammy Awards e ...

