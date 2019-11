Basket | Alessandro Gentile tuona contro l’Estudiantes | “Come fanno a prendere giocatori

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A. Alessandro Gentile MVP azzurro nonostante la sconfitta della sua Trento : 25 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 8/14 da 2 (57%) e 1/2 da tre, questi sono i grandi numeri messi a referto da Alessandro Gentile nel match tra la sua Trento e la Vanoli Cremona. nonostante ciò, tuttavia, il sodalizio trentino ha perso in casa contro i ragazzi allenati da coach Meo Sacchetti. Poco, però, si può imputare al casertano, il quale avrebbe potuto giusto tirare un po’ meglio i liberi (6/10), ma, per il resto, è stato autore ...

Trento-Cremona 79-89 - Serie A Basket 2019-2020 : i ragazzi di coach Meo Sacchetti espugnano la BML Group Arena nonostante un grande Alessandro Gentile : Non basta un grande Alessandro Gentile all’Aquila Trento nella partita casalinga contro la Vanoli Cremona. I ragazzi di coach Meo Sacchetti giocano una pallacanestro corale, mandano cinque giocatori in doppia cifra e portano a casa una bella vittoria su un campo molto difficile. Parte meglio Trento che nella parte centrale del quarto inaugurale riesce a toccare il +7, con un canestro di Kelly, sul 19-11. Cremona, però, chiama time ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : impegnativa trasferta a Istanbul contro il Galatasaray per Trento che giocherà senza Alessandro Gentile : Con la sesta partita cominciano le giornate di ritorno nella fase a gironi di Eurocup 2019-2020 e la Dolomiti Energia Trentino affronterà in trasferta alle 18.00 ora italiana di domani al Sinan Erden Dome di Istanbul il Galatasaray Doga Sigurta. L’Aquila di coach Nicola Brienza, dopo essere stata sconfitta nettamente a Malaga per 93-74, affronta un’altra trasferta proibitiva contro i turchi di Ertugrul Erdogan, con i quali ...

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Alessandro Gentile e Awudu Abass - due padroni del weekend tricolore : In una sesta giornata caratterizzata dalla fuga in classifica della Virtus Bologna, dalla sfida delle metropoli con 7591 persone per Virtus Roma-Olimpia Milano e da quattro vittorie in trasferta, andiamo a vedere quel che è capitato ai giocatori italiani. Sono due gli assoluti dominatori del weekend: Alessandro Gentile ed Awudu Abass. Il primo, nella vittoria di Trento contro Treviso (con più di qualche brivido), ha messo insieme ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Alessandro Gentile trascina Trento con 29 punti - Treviso lotta ma esce sconfitta 76-71 : Terza vittoria in Serie A per la Dolomiti Energia Trentino nel primo anticipo della sesta giornata. La formazione di coach Nicola Brienza, pur soffrendo nella fase centrale della partita, alla fine supera la De’ Longhi Treviso con il punteggio di 76-71, ringraziando la miglior serata di Alessandro Gentile da quando è tornato in Italia. 29 sono i punti realizzati dal figlio di Nando, con 10/19 da due, 1/4 da tre, 6/9 in lunetta e 10 ...

