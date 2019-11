10 strumenti per capire quanto vale un influencer sui social network

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) A view of Facebook’s “Like” button May 10, 2012 in Washington, DC.ing giant Facebook will go public on the NASDAQ May 18 with its initial public offering, trading under the symbol FB, in an effort to raise $10.6 billion. (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/GettyImages) Comese unpuò essere quello adatto a una campagna? Se sarà in grado per esempio di garantire al marchio che sponsorizza dei risultati e un ritorno del suo investimento? L’marketing non è matematica e non tutto si può prevedere, ma esistono degliinteressanti da utilizzare sia per scoprire nuovi profili che per valutare ingaggio e numeri di quelli che si desidera coinvolgere. Scopriamoli insieme. Upfluence Una piattaformacompleta, la cui parte fondamentale è il suo motore di ricerca e scoperta dei profili. ...

Mov5Stelle : Contro la #violenzasulledonne non solo il #25novembre, ma tutti i giorni. Teniamo alta l’attenzione e tuteliamo le… - TeresaBellanova : Il nostro impegno contro la #violenzasulledonne è massimo. Diamo più strumenti alle donne per uscire dall'anonimat… - Mov5Stelle : “La legge #CodiceRosso ha introdotto nuovi strumenti per la protezione delle donne che denunciano violenze” ??Live… -