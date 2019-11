Vanessa Incontrada in lacrime a Domenica in

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 25 novembre 2019)piange a “In”, e sottolinea: «Sonodi felicità». La conduttrice è stata ospite di Mara Venier insieme a Gigi D’Alessio e racconta di avere molta nostalgia di casa. «Vivo in Italia da tantissimo tempo, ma sono comunque una latina. Sono spagnola e, anche se non mi manca troppo Barcellona, ho tanta nostalgia della mia casa e della mia famiglia» – spiega– «Sono abituata a vivere in Italia, ma non posso non sentire la mancanza di casa, prima o poi vorrei tornarci». Mara Venier mostra aun videomessaggio della mamma, che dice alla figlia: «Ti ricordi della prima volta che andammo in Italia? Avevi 18 anni e cercavi di diventare modella, sei diventata un personaggio stupendo ma la cosa più importante è che tu sei per me la miglior persona al mondo»., che aveva già rivelato di non aver ...

maolindas : RT @FrasiPedro: ????#STASERAINTV in gara alla corte di #CarloConti gli imitatori non professionisti di 'TALI e QUALI' ????...in giuria anche An… - miagolandia : RT @FrasiPedro: ????#STASERAINTV in gara alla corte di #CarloConti gli imitatori non professionisti di 'TALI e QUALI' ????...in giuria anche An… - lillydessi : Domenica in, Vanessa Incontrada colpisce tutti: l'appello ad Amadeus per Sanremo 2020 -