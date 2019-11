Soffre di depressione | si tinge i capelli di rosa per tirarsi su | 15enne sospesa da scuola

Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) Una studentessa inglese di 15 anni è statadalle lezioni per due giorni a causa dei suoi. Asi era presentata con icolore questo rappresenterebbe una violazione del regolamento. La madre infuriata: "Mia figliadi ansia ee colorare iera un modo persu invece di fare dell'autolesionismo".

