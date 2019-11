Palermo | omicidio giovane donna | assassino resta in carcere ma gip non convalida fermo

Operai Eni morti per malattie cardiache - i pm di Gela e Palermo indagano per omicidio colposo : L’ipotesi su cui i magistrati indagano è di omicidio colposo. Le procure di Palermo e Gela indagano per capire perché sono morti due Operai in servizio all’Eni in raffinerie irachene. I due lavoratori sono deceduti all’improvviso per problemi cardiaci. “Parlare di giallo è assolutamente prematuro – dice però il procuratore di Gela Fernando Asaro -. Non sappiamo neppure se i due Operai abbiano lavorato insieme”. L’inchiesta sui ...