La Open Arms sbarcherà a Taranto

Migranti - Open Arms : assegnato Taranto come porto sicuro : Taranto è un porto sicuro, i 62 Migranti della Open Arms possono sbarcare. Lo ha comunicato nella tarda serata di domenica la Ong Open Arms su twitter, aggiungendo anche che, a causa delle difficili condizioni meteo, sarà impossibile qualunque spostamento prima di lunedì.

La Open Arms adesso chiede un porto sicuro : "Fateci sbarcare" : Mauro Indelicato In un tweet nella pagina in italiano del proprio profilo, l'ong spagnola Open Arms ha richiesto un porto sicuro per la propria nave che ha a bordo 73 migranti. Arriva la sponda del Pd, Orfini: "Si assegni un porto all'ong" Si rinnova il copione già visto varie volte questa estate, con le organizzazioni non governative che, dopo non aver ricevuto risposta sui porti sicuri da assegnare, iniziano a fare pressing sui ...

Open Arms salva 73 migranti : a bordo persone con ferite da arma da fuoco : La Open Arms ha salvato altri 73 migranti a circa 50 miglia a Nord di Zawiya. Ci sono tra loro anche quattro donne con due bambini molto piccoli di 3 e 4 anni e 24 minorenni. Quando la nave della Ong spagnola è intervenuta, l'imbarcazione su cui si trovavano i migranti stava imbarcando acqua. I volontari a bordo della Open Arms hanno riferito che tra le persone salvate ce ne sono alcune che hanno ferite da arma da fuoco non curate e gravi ...

Migranti - Open Arms soccorre 73 persone su una barca alla deriva. Emergency : “Molti sono feriti da arma da fuoco e tanti minori soli” : La nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms ha soccorso all’alba 73 Migranti che si trovavano a bordo di una barca alla deriva nel Mediterraneo. Ad annunciarlo su Twitter è Emergency, spiegando che si tratta di “69 uomini, 4 donne, 2 bimbi di 4 e 3 anni e 24 minori che viaggiavano soli. tanti minori che stanno viaggiando completamente soli”, precisando che ci sono “casi di shock traumatico, ustioni di secondo e ...

Salvini indagato ad Agrigento per caso Open Arms : Il leader della Lega Matteo Salvini e' stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento per sequestro di persona e omissioni di atti d' ufficio. L' accusa - scrive la Repubblica- riguarda il caso dei 164 migranti salvati il primo agosto scorso dalla Open Arms, a cui fu vietato dall'allora ministro dell'Interno l'ingresso nelle acque italiane. La nave rimase 20 giorni ferma davanti a Lampedusa, poi furono i pm , in seguito a ...