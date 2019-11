Inchiesta sui viadotti | chiusa l' A26 a Genova | Ponti a rischio rovina

Cesare Vincenti - suicida ex capo Gip di Palermo/ Indagato nell'Inchiesta su Zamparini : Cesare Vincenti si è suicidato: ex capo Gip di Palermo si è lanciato dal balcone della sua abitazione, era Indagato nell'inchiesta su Zamparini.

Palermo - si suicida l’ex capo dei Gip Cesare Vincenti. Era coinvolto nell’Inchiesta su Zamparini : Cesare Vincenti, ex capo dei Gip (Giudici per le Indagini Preliminari) di Palermo, si è tolto la vita gettandosi dal balcone della sua casa nella zona residenziale di via Sciuti, Palermo. Il magistrato e suo figlio Andrea, avvocato, erano indagati da alcuni mesi dalla Procura di Caltanissetta per corruzione e rivelazione di notizie riservate.Continua a leggere

Papa Francesco - Inchiesta choc delle Iene : "Abusi sui chirichetti del Papa" : Stasera, domenica 17 novembre, su Italia1 in prima serata nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conduce il trio femminile formato da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri, Roberta Rei. A distanza di due anni continua l’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Riccardo Spagnoli sui presunti abusi che sarebbero av

La Corte penale internazionale aprirà un’Inchiesta sui presunti crimini del Myanmar contro la minoranza musulmana dei rohingya : La Corte penale internazionale (ICC) aprirà un’inchiesta sui presunti crimini contro l’umanità commessi dal Myanmar contro la minoranza musulmana dei rohingya. Il Myanmar non fa parte dell’ICC , ma lo scorso anno il tribunale aveva stabilito la propria giurisdizione sulla

Astaldi - tutti zitti sull’Inchiesta sui commissari del Concordato più grande d’Europa. Indagati per corruzione in atti giudiziari : Astaldi non ha comunicato ufficialmente nulla sulla situazione seguita alle perquisizioni del 30 ottobre da parte della Procura di Roma. La Consob per ora non ha ritenuto di chiedere ufficialmente alla società di fare comunicazioni precise sul caso. Il presidente Paolo Savona e il commissario Giuseppe Maria Berruti, contattati dal Fatto, non vogliono rilasciare dichiarazioni sul tema. Mentre fonti vicine ad Astaldi, contattate dal Fatto, ...

Erdogan attacca la UEFA per l’Inchiesta sui saluti militari turchi : L’inchiesta aperta dalla UEFA nei confronti della nazionale di calcio turca per i saluti militari dei giocatori a sostegno dell’offensiva di Ankara contro le milizie curde in Siria è «discriminatoria e ingiusta». Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo cui «è un diritto naturale dei nostri sportivi salutare i soldati dopo una […] L'articolo Erdogan attacca la UEFA per l’inchiesta sui saluti militari turchi ...

Michele - disabile suicida a 17 anni per colpa dei bulli. La madre : “L’Inchiesta è ferma” : Michele Ruffino, 17enne di Rivoli, decise di togliersi la vita lanciandosi dal ponte sulla Dora di Alpignano e mettendo in questo modo fine alla sua giovane vita. Quel giovane preferì cancellare le umiliazioni subite dai suoi amici e compagni di scuola con un salto nel vuoto. Nonostante siano passati 20 mesi l'inchiesta sul caso è ancora ferma.Continua a leggere

Inchiesta falsi report sui viadotti - la procura : «Mancate ispezioni anche prima del 2013» : È quanto emerge dalle carte dell'Inchiesta sui falsi report e, in particolare, su quelle che riguardano gli 11 indagati per cui la procura aveva chiesto le misure cautelari negate dal gip

Inchiesta falsi report sui viadotti - la procura : «Mancate ispezioni anche prima del 2013» : È quanto emerge dalle carte dell'Inchiesta sui falsi report e, in particolare, su quelle che riguardano gli 11 indagati per cui la procura aveva chiesto le misure cautelari negate dal gip

Nel carcere di Agrigento si denunciano violenze sui detenuti : la Procura apre un'Inchiesta : Sofia Dinolfo Le testimonianze emergono da un documento redatto da una delegazione del partito Radicale che ha eseguito una visita nella struttura a fine estate Piovono polemiche sul carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Da un’ispezione condotta a fine estate da una delegazione del partito Radicale e dall’Osservatorio carceri delle camere penali emergerebbe una situazione drammatica su più fronti. Non solo problemi di carattere ...

Depistaggio via d’Amelio - i tre poliziotti sotto processo interrogati a Messina nell’Inchiesta sui pm : Sono accusati del Depistaggio della strage di via d’Amelio. Ma potrebbero non essere stati i soli. Per questo motivo oggi la procura di Messina interrogherò i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo . I tre investigatori che prestavano servizio nel gruppo che indagava sulla strage Borsellino, saranno sentiti nell’ambito dell’inchiesta aperta dal procuratore di Messina, Maurizio de Lucia, a carico di due magistrati che ...

Amazzonia - Brasile rifiuta 20 milioni di aiuti dal G7. Aperta Inchiesta sui roghi dolosi : Il governo brasiliano ha comunicato che dirà ‘no’ all'offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia. "Ringraziamo, ma questi fondi potrebbero essere più utili per la riforestazione dell'Italia", scrive su un blog Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente Jair Bolsonaro. "Il Brasile è un Paese democratico e libero che non ha mai avuto pratiche colonialiste e imperialiste, che è forse l'obiettivo ...

Il Pd querela Luigi Di Maio : “Diffamazione per l’Inchiesta sui minori di Bibbiano” : Il Pd querela Luigi Di Maio per diffamazione: il vicepremier ha attribuito ai dem la responsabilità per i fatti di cronaca di Bibbiano. "Le sue dichiarazioni demenziali confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici", spiegano.