Hong Kong | pro-democratici a valanga | Lam | ascolteremo cittadini

Elezioni a Hong Kong : trionfo dei democratici : I cittadini di Hong Kong si sono espressi in modo molto chiaro anche ai seggi. I candidati democratici anti-governativi hanno conquistato quasi il 90% dei seggi - 396 su un totale di 452 - con un'affluenza record del 71%.Un duro colpo per la governatrice Carrie Lam, che ha prontamente rilasciato una nota per assicurare ai cittadini che il governo cinese di cui lei è rappresentante intende rispettare i risultati del voto.Ci ...

Elezioni Hong Kong - rivoluzione alle urne : i democratici conquistano il 90% dei seggi. Pechino : “Resterà parte integrante della Cina” : Hong Kong invia un chiaro segnale di cambiamento alla Cina. I candidati anti-governativi in corsa alle Elezioni distrettuali hanno conquistato quasi il 90% dei seggi, 396 sui 452 in palio, assestando un duro colpo alla governatrice Carrie Lam e al governo centrale di Pechino. Mentre è in ballo ancora l’assegnazione di due seggi, riportano i media locali, il fronte pro-establishment ha perso più di 240 seggi rispetto alla tornata elettorale del ...

In Asia maglia rosa Hong Kong che guadagna l'1,55% favorita dall'affermazione del fronte democratico alle elezioni

Hong Kong - dalle urne uno schiaffo a Xi. I candidati pro-democrazia verso la vittoria : Dopo cinque mesi di proteste di massa trionfo alle amministrative dei gruppi che si oppongono al controllo della Repubblica Popolare

Elezioni a Hong Kong - i risultati : trionfo per i democratici anti-Cina. E ora? : Le Elezioni nei distretti hanno premiato chi ha sostenuto la rivolta: questo risultato spingerà la governatrice a trattare sulle richieste dei giovani ribelli?

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong-Kong 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo Minsk e Glasgow, il velodromo di Hong-Kong è pronto per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, in programma da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. La rassegna intercontinentale cinese sarà l’ennesima chance per i nostri azzurri di andare a caccia di punti fondamentali per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia schiererà al via Liam Bertazzo impegnato ...

Borsa : Hong Kong apre a +1 - 05% : 03.57 La Borsa di Hong Kong balza in avvio di seduta, in scia al risultato delle elezioni distrettuali che hanno visto l' ondata pro-democrazia che ha spazzato via il fronte pro-Pechino. L'indice Hang Seng guadagna nelle primissime battute 278,77 punti, salendo a quota 26.873,35, con un guadagno dell'1,05%.

Hong Kong svolta : dopo le proteste i democratici in vantaggio nelle elezioni : Affluenza record: alle urne il 71,2% degli aventi diritto al voto contro il 47% delle precedenti consultazioni del 2015

Voglia di democrazia a Hong Kong : Le lunghe e ordinate code ai seggi caratterizzano le elezioni distrettuali di Hong Kong che stanno registrando un vero boom di partecipazione: alle 13:30 locali (6:30 in Italia), i votanti si sono attestati al 37%, pari a 1,52 milioni. Il dato, riferiscono i media locali, supera già il risultato dell’intera tornata elettorale del 2015, quando alle urne si recarono 1,47 milioni di elettori. I seggi resteranno aperti fino alle 15:30 ...