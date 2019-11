Autostrade chiude la A26 in entrambe le carreggiate vicino a Genova | verifiche su due

Inchiesta viadotti Liguria - Autostrade chiude la A 26 a Genova : “Ponti a rischio rovina” : Autostrade chiude la A26 da Genova (allacciamento A10) a Masone, in entrambe le direzioni, dalle 21.30 di oggi. "Tale misura - spiega una nota - viene assunta per consentire l'esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti".Continua a leggere

Autostrade chiude alcune corsie in Liguria in seguito a ispezioni : misura “in via cautelativa” : La decisione è stata presa in seguito ad alcune ispezioni ordinate a società esterne, in cui è stato evidenziato un punteggio di ammaloramento più elevato da quello indicato da Spea. Si tratterebbe di una misura "in via cautelativa" che rimarrà in vigore fino al ripristino dei tratti sotto esame. I lavori di risanamento sono già stati avviati nelle scorse settimane: vediamo quali tratti di Autostrade riguardano.Continua a leggere

Autostrade chiude corsie di 4 ponti in Liguria : “Più ammalorati di quanto indicato da Spea” : Nel giorno in cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di interdizione per un anno per dieci indagati nell’inchiesta sui falsi report sullo stato di salute dei viadotti, Autostrade per l’Italia ha deciso di chiudere alcune corsie, vietare il transito ai mezzi eccezionali e vietare i sorpassi tra tir su quattro ponti della Liguria che dopo le ultime ispezioni ordinate da Aspi a società esterne hanno raggiunto un punteggio ...

Per Autostrade per l'Italia si chiude un'era : nuovo sistema di monitoraggio : L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, nella seduta odierna, ha informato il Consiglio di Amministrazione della Società che le attività di monitoraggio e sorveglianza di legge sulle opere d’arte saranno affidate a una primaria società del settore di livello internazionale, la cui selezione è già stata avviata. Pertanto tali attività non verranno ...