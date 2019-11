Oroscopo sull' amore | ultima settimana di novembre | Ariete irritabile | Pesci fortunati

Oroscopo - classifica sull'amore di novembre : Scorpione trasgressivo - Pesci galante : Nel mese di novembre troviamo Venere, dapprima in Sagittario cambiare domicilio spostandosi il 26 in Capricorno, dove permarranno Plutone e Saturno, mentre il Sole passerà dal segno dello Scorpione a quello del Sagittario, dove si trova anche Giove. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno stabile in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Favorevoli le previsioni di novembre per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Acquario ed Ariete. Sul ...