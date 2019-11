Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019)è ormai ad un passo dalla firma con ilDucatie la notizia arriva direttamente da…! Il pilota ceco, infatti, ha rilasciato una intervista particolarmente piccata, nella quale annuncia il suo addio allo stessonel quale corre da tre anni e che, a quanto pare, non farà più parte del suo futuro., infatti, rivela di avere ricevuto una email nella quale gli è stato comunicato che nel 2020 non ci sarebbe più stato spazio per lui nel. Le sue parole, riportare da Marca.com, confermano l’enorme delusione e il ceco non fa nulla per nasconderla. “Sapevo di non potermi fidare delle persone che lavorano in questo mondo. Dopo questa decisione per me il direttore diha cessato di esistere per sempre – tuona– Il modo con il quale sono stato silurato è una grande bugia. Queste situazioni si ...

SkySportMotoGP : ?? I dettagli #SkyMotori #MotoGP - OA_Sport : #MotoGP, Karel #Abraham “libera” Johann #Zarco verso il team Reale Avintia - DucatiClub_Lodi : RT @SkySportMotoGP: ?? I dettagli #SkyMotori #MotoGP -