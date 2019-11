LIVE Spagna-Canada 1-0 | Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Nadal-Shapovalov 0-0

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.59 Il #1 al mondo è stato chiamato agli straordinari sia contro il Regno Unito contro l’Argentina, vincendo anche in doppio trasportando lain. 18.57 Lo spagnolo, inoltre, ha battuto Karen Khachanov all’esordio contro la Russia, per poi schiantare Borna Coric ai gironi e Diego Schwartzman ai quarti di. 18.55 Infatti, proprio ieri Rafaelha battuto Daniel Evans per ristabilire la parità in semidopo la sconfitta di Feliciano Lopez contro Kyle Edmund nella sfida contro la Gran Bretagna. 18.53 Tra poco, dunque, scenderanno in campo Rafaele Denis: lo spagnolo, dopo aver dovuto recuperare le sfide nel girone, potrà finalmente, avere la possibilità di chiudere una serie, la più importante. 18.51 GAME SET AND MATCH! Roberto Bautista-Agut batte Felix Auger-Aliassime 7-6 ...

