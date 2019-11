Il maltempo non dà tregua | situazioni critiche in Liguria e Piemonte

maltempo - Liguria sott'acqua. Toti : "Non uscite di casa" : Alessandro Ferro galleryMaltempo in LiguriaUna forte ondata di Maltempo sta mettendo in ginocchio la Liguria dove non si contano più gli allagamenti e le frane per le incessanti piogge che cadono da questa notte. Il Presidente Toti: "Non uscite da casa" La Liguria è sott'acqua per il forte Maltempo che da questa notte sta colpendo l'intera regione ed è scattata l'allerta rossa della Protezione Civile, il grado massimo e più ...

maltempo - allerta rossa a Genova : 120 persone isolate e 19 sfollati. Il governatore Toti : “Non uscite di casa - massima prudenza” : È scattata alla mezzanotte di sabato l’allerta rossa a Genova a causa delle forti piogge che stanno colpendo la Liguria Tanti i disagi: in città già 19 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni in via Rivarolo e a Teglia, mentre in corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono rimaste isolate a causa degli allagamenti e di una frana. “Non uscite di casa in queste ore di allerta rossa! Fatelo solo se ...

maltempo Genova - nuova frana a Rivarolo : “Non uscite di casa - massima prudenza” : Occhi puntati sulla Liguria dove da stamani le forti piogge stanno interessando Genova e diverse parti della Regione, causando danni e disagi. A Trasta, nella frazione del quartiere genovese di Rivarolo 5 persone in via Mario Adda sono isolate per una nuova frana. Sul posto i vigili del fuoco. Gia’ alcune ore fa era stato deciso di far sfollare alcune persone in via Rivarolo e a Teglia in via precauzionale. “Non uscite di casa, ...

maltempo - Di Maio in Sicilia : “Chiedo scusa ai sindaci. Aiuti a Venezia e non a questo territorio” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo aver lasciato Castelvetrano, ha incontrato un gruppo di pescatori di Marina di Selinunte (Trapani) che hanno subito gravi danni dopo le recenti mareggiate. I pescatori chiedono al ministro la sistemazione del porto. “Qualcuno mi ha criticato: sei ministro degli Esteri e vai in Sicilia? Sì, sono qui perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava aiutare la Sicilia colpita dal ...

maltempo Toscana - Rossi : “La messa in sicurezza dell’Arno non è conclusa - ma sono stati fatti lavori importanti” : Il lavoro di messa in sicurezza del fiume dal rischio idraulico in caso di eventi severi è tutt’altro che concluso, ma se l’Arno ha risparmiato Pisa lo si deve anche ai lavori che sono stati fatti a monte e a valle dell’abitato della città della torre. Ne ha dato conto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che pochi giorni dopo le fortissime piogge di sabato e domenica scorsi, ha compiuto oggi alcuni sopralluoghi ...

maltempo - verso la fine dell'allerta sul centro della Liguria. Le previsioni : «Mercoledì non pioverà» : A Genova interventi dei vigili del Fuoco per un albero pericolante nei giardini di Brignole, frana ai Camaldoli

maltempo Lombardia - frana Ruinon : incontro sulle condizioni di rischio : E’ fissato per il 22 novembre un incontro con il Dipartimento di Protezione Civile per la rivalutazione delle condizioni di rischio nell’area interessata dalla frana del Ruinon in Valfurva (Sondrio). L’incontro sara’ un momento fondamentale nella fase di gestione dell’emergenza della frana. Al tavolo e’ stato invitato, per fornire il proprio supporto, anche il Centro di Competenza per le frane del Dipartimento ...

maltempo - dal fango delle inondazioni delle cascate del Gorello spunta un antico ponte romano : Dopo l’inondazione dei giorni scorsi nel Mancianese (Grosseto), nella zona delle cascatelle del Gorello, sono emersi lungo il fiume Stellata, a valle delle cascate del Mulino, i resti ben visibili di un antico ponte romano. Molto probabilmente si tratta di uno dei ponti dell’antica via Clodia, risalente al III secolo A.C., che passava proprio in quell’area per raggiungere Saturnia. La notizia e’ stata riportata dai ...

Italia nella morsa del maltempo : NEVE senza sosta sulle Alpi e in collina al Nord/Ovest - temporali inondazioni e fiumi in piena dal Friuli alla Sicilia : La nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da stamattina si abbatte con particolare veemenza in queste ore sulle Regioni del Nord, con abbondanti nevicate fino a bassa quota. Imbiancata persino Ceva, ad appena 380 metri di altitudine nel cuneese. Violenti temporali stanno colpendo la Liguria, con punte di oltre 100mm a Genova dove la temperatura minima è crollata a +5°C e adesso la colonnina di mercurio non supera i +7°C, ma ...

Movimento Fridays for Future Italia : “Non chiamatelo maltempo - la crisi climatica è già qui” : “Da una settimana l’Italia è in ginocchio per un’ondata straordinaria di fenomeni meteorologici estremi. Venezia, Matera, Gallipoli, Firenze, Bolzano sono solo alcune delle numerosissime città flagellate da quello che la maggior parte dei media si ostina a chiamare genericamente ‘maltempo‘. Ma attribuire una serie di eventi di questa intensità e frequenza alla casualità, ai capricci del meteo, significa tacere che ...

Il maltempo non dà tregua - in arrivo nuova ondata : Il maltempo non accenna a lasciare l'Italia. Dopo una settimana caratterizzata da temporali, neve, piene di fiumi e acqua alta a Venezia, da stasera e' previsto l'arrivo sulla penisola di un nuovo vortice con venti di scirocco e libeccio. Tra le aree piu' colpite ci saranno la Liguria e l'alta Toscana, gia' duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Ma non saranno risparmiati nemmeno Lazio e Campania. In una settimana ...

maltempo non è finita - in arrivo altra PIOGGIA - NEVE E VENTO : Roma - La profonda ferita depressionaria che dal nord Atlantico si estende fino al Mediterraneo centrale non si rimarginerà a breve, all'inizio della nuova settimana un nuovo impulso freddo rinvigorirà la bassa pressione che ha portato MALTEMPO nel weekend e riproporrà su buona parte della Penisola, piogge, temporali, nevicate in montagna e venti forti. Nella giornata di lunedì il coinvolgimento maggiore sarà per le ...

Previsioni meteo 18 novembre : maltempo non dà tregua - allerta rossa in 3 Regioni : Il maltempo non dà tregua: secondo le Previsioni meteo di lunedì 18 novembre atteso un peggioramento al Nord tra Levante ligure e Nord-Est. Temporali e rovesci in Sardegna e piove anche al Sud, tra Molise e Campania. allerta rossa domani su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.Continua a leggere

maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito [FOTO e VIDEO] : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...