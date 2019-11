Claudio Marchisio | la mia vita dopo il calcio | «Combatto l’odio e le minacce»

L’ex calciatore Claudio Marchisio ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera : Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera. Nel suo primo articolo di questa nuova collaborazione Marchisio – che ha 33 anni e ha annunciato il

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Claudio Marchisio : Claudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA Tra gli ospiti ci sarà anche Claudio Marchisio. Ex ...

Claudio Marchisio e Alessandro Del Piero - «il numero 10 del mio cuore» : DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero FESTEGGIA I 45DEL Piero ...

Fillippo Facci scrive a Claudio Marchisio : "Ti spiego perché i banditi non sono povericristi" : Claudio Marchisio, derubato in casa sua da una banda di malviventi che hanno anche puntato la pistola alla tempia sua e della moglie, se l'è vista molto brutta. Il suo commento è stato: "Chi sta male, chi ha fame, non ha paura e può anche arrivare a fare ciò. sono cose che accadono da tutte le parti

Claudio Marchisio parla del furto : “Erano in cinque - ci hanno puntato le pistole alla testa. Chiedevano della cassaforte ma non l’abbiamo” : “cinque uomini sono entrati in casa nostra a Vinovo, mi Chiedevano della cassaforte, ma noi non ce l’abbiamo. Non ci credevano, ma è davvero così. Allora hanno preso tutto ciò che potevano e sono andati via. Avevo paura per me, per mia moglie Roberta e ringraziavo il cielo che in casa non ci fossero i nostri figli. Erano a giocare a pallone, dovevano rientrare alle 8 accompagnati dal nonno e l’allenatore è stato il primo a insospettirsi ...

Claudio Marchisio : rapinatori fanno irruzione nella sua villa : Claudio Marchisio ha trascorso una notte davvero da incubo, nonostante fosse in casa sua, dove pensava di essere al sicuro. Ieri sera, intorno alle 19.30, quattro rapinatori armati, con il volto coperto, hanno fatto irruzione nella sua villa di Vinovo, nei pressi di Torino. Si tratta dell'abitazione in cui l'ex calciatore vive da diversi anni insieme a sua moglie Roberta e ai figli Leonardo e Davide....Continua a leggere

Claudio Marchisio - l’ex calciatore minacciato e rapinato in casa : Brutta serata per Claudio Marchisio. L’ex calciatore è stato vittima di una rapina la sera di martedì 29 ottobre a Vinovo, nel torinese, nella villa di sua proprietà. Come riporta l’Ansa quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’ex giocatore della Juventus e, minacciando lui e la moglie, li hanno costretti ad aprire la cassaforte. I ladri sono fuggiti ...

Torino - paura in casa di Claudio Marchisio : rapinatori armati minacciano l’ex calciatore : Tanto spavento e, per fortuna, nessun ferito martedì sera durante la rapina nella villa di Claudio Marchisio, a Vinovo, nei dintorni di Torino. Per diversi minuti l’ex calciatore della Juventus, da poche settimane ritiratosi dal calcio, ha vissuto insieme alla moglie Roberta una brutta avventura: i due si sono trovati improvvisamente davanti quattro rapinatori, con ogni probabilità di origine italiana, che impugnavano pistole e cacciaviti. I ...

Attimi di terrore per Claudio Marchisio - quattro banditi armati fanno irruzione nel suo appartamento minacciando il calciatore e la moglie - poi sono fuggiti con gioielli e soldi : Momenti di pura paura nella serata di ieri per Claudio Marchisio. Il forte ex giocatore della Juventus, dopo aver deciso di abbandonare il calcio, è ritornato a risiedere con la moglie a Vinovo. Intorno alle 19,30 quattro banditi hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’ex juventino e armati di pistola si sono fatti consegnare dal calciatore gioielli e denaro che era in quel momento in casa. La notizia della cruenta rapina è stata ...

Claudio Marchisio - rapina choc in villa/ Ladri armati minacciano lui e moglie Roberta : Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli minacciati e rapinati in villa: casa svaligiata a Vinovo, terrore nella notte. Ladri italiani: ultime notizie

L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua casa di Vinovo : Martedì sera l’ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua casa a Vinovo, zona residenziale di Torino. La rapina è stata compiuta attorno alle 21:30 da cinque persone. Repubblica scrive che i rapinatori sono

Claudio Marchisio rapinato in casa da quattro banditi armati : terrore puro per l'ex Juventus : terrore puro per Claudio Marchisio, vittima insieme alla moglie Roberta di una rapina in casa, avvenuta intorno alle 19.30 di martedì 29 ottobre mentre i due si trovavano nell'abitazione di Vinovo, dove la famiglia risiede da anni. La notizia è filtrata solo negli ultimi minuti. l'ex centrocampista

Paura per Claudio Marchisio : rapinatori fanno irruzione in casa di notte - rubati denaro e gioielli : In cinque hanno fatto irruzione, facendosi consegnare dall'ex bianconero alcuni beni che aveva in casa

Claudio Marchisio rapinato : i ladri hanno minacciato lui e la moglie armati di pistola. Rubati gioielli e orologi nella villa di Torino : Claudio Marchisio è stato vittima di una rapina martedì sera. Quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, sono entrate nella sua villa di Vinovo, nel Torinese, dove sotto minaccia hanno costretto l’ex calciatore e la moglie ad aprire la cassaforte. I ladri sono scappati con gioielli e orologi: ancora da quantificare il bottino, ritenuto consistente. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di ...