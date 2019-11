Violenza su donne | in migliaia in piazza a Palermo | ' Siamo rivolta' 2

Violenza su donne : in migliaia in piazza a Palermo - 'Siamo rivolta' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - migliaia di donne sono scese in piazza oggi a Palermo contro la Violenza sulla donne. 'Siamo rivolta!' lo striscione di apertura della manifestazione che ha preso il via intorno alla 16.30 da piazza Politeama. Un monito per chi ancora sottovaluta la forza delle donne e

Violenza sulle donne - corteo a Roma di ‘Non una di meno’ : “Numeri impressionanti - è una guerra”. Minuto di silenzio per Daniela Carrasco : “Contro la Violenza siamo rivolta”. corteo a Roma del movimento femminista ‘Non una di meno‘ con i rappresentanti dei centri antiViolenza, delle case delle donne, dei consultori. Numerose, gli organizzatori parlano di 100mila persone, le manifestanti provenienti da ogni parte d’Italia. “I dati Eurispes ci parlano di numeri ancora impressionanti – dice Tatiana Montella di Non Una di Meno – che ...

Violenza contro le donne. A Roma il corteo "Non una di Meno". LE FOTO : Una manifestazione per dare voce alla memoria di quelle donne che non possono più parlare poiché uccise dai propri partner o familiari. Questo il senso del corteo organizzato a Roma da 'Non una di meno' contro la Violenza sulle donne

Violenza sulle donne - il ministro Gualtieri (Pd) : “Sbloccati 12 milioni per gli orfani dei femminicidi” : Dopo mesi di attesa e numerosi rinvii, il ministro dell’Economia Pd Roberto Gualtieri ha annunciato lo sblocco dei fondi per gli orfani di femmincidio: “E’ pronto il decreto ministeriale per attivare il fondo”, ha annunciato su Twitter nel giorno del corteo contro la Violenza sulle donne organizzato da Non una di meno a Roma. “I soldi non restituiscono l’affetto mancato”, ha scritto ancora, “ma con 12 milioni ...

Violenza sulle donne - la manifestazione a Roma delle femministe di Non una di meno : “Siamo il grido feroce di chi non ha più voce” : “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce“. E’ uno dei cartelli del corteo organizzato (per il quarto anno consecutivo) dalle femministe di Non una di meno in occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne, a Roma. In testa al corteo lo striscione “Contro la Violenza siamo rivolta” e subito dietro le rappresentanti dei centri antiViolenza, delle case delle ...

Violenza su donne : polizia Palermo scende in campo in piazza e in teatro : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - In piazza e in teatro. La questura di Palermo partecipa alla Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne che si celebra lunedì 25 novembre. L’ormai celebre camper della polizia sarà in piazza San Domenico per tutta la mattina con un’equipe multidisciplinare

Violenza su donne : lunedì incontro all'Ars - Schillaci (M5S) 'vera emergenza sociale' (2) : (Adnkronos) - L’incontro, che rientra in un programma di eventi tematici organizzati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, vedrà la presenza di diversi relatori: Stefania Ascari (deputato M5S alla Camera), Valentina Zafarana (deputata regionale M5S Ars e prima ?rmatari

Violenza su donne : lunedì incontro all'Ars - Schillaci (M5S) 'vera emergenza sociale' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Ogni 72 ore una donna viene uccisa e si tratta di una vera emergenza sociale". A dirlo è la deputata regionale del M5S Roberta Schillaci che lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, ha organizzato all'Ars - alle 15

Violenza su donne : Cgil Sicilia - 'siamo di fronte a una vera e propria guerra' (2) : (Adnkronos) - Al centro del dibattito anche il tema della Violenza contro le donne nei posti di lavoro "che - evidenzia - rimane tutt’ora un fenomeno poco indagato". Per agevolare l'emersione è stato definito e sarà distribuito in tutte le aziende un questionario antimolestie. "Puntiamo anche al ril

Violenza su donne : Cgil Sicilia - 'siamo di fronte a una vera e propria guerra' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "I dati e il susseguirsi di eventi ci dicono che siamo di fronte a una vera e propria guerra". A dirlo è Elvira Morana, responsabile per le politiche di genere della Cgil Sicilia, che lunedì 25 novembre parteciperà a Catania a un incontro promosso dal sindacato in occa

Violenza su donne : 93 'Posti occupati' al Barbera e una poltrona rosa in tribuna autorità (2) : (Adnkronos) - "Quel posto - afferma l’ideatrice della campagna 'Posto occupato' Maria Andaloro – è riservato per chi avrebbe voluto, potuto e dovuto essere presente. È il nostro impegno per fare in modo che non appaia vuoto ma 'mancante' e fare in modo così che quelle persone non vengano dimenticate

Violenza su donne : 93 'Posti occupati' al Barbera e una poltrona rosa in tribuna autorità : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Novantaquattro posti, tanti quante le donne uccise finora quest’anno in Italia, saranno lasciati vuoti questa domenica al Barbera in occasione della partita Palermo-ACR Messina. E' così che il Palermo ha deciso di ricordare le vittime di femminicidio in occasione della

Violenza sulle donne - la rivincita di Alla : "Io - massacrata di botte - ora aiuto le altre vittime" : Ha trovato la forza di ribellarsi e tornare a vivere. Con il gruppo “ Mai più” di Persiceto parla nelle scuole e sostiene chi ha bisogno: "A loro dico: puoi farcela da sola, ma sai che non sei sola"

Violenza donne - corteo "Non una di meno" : 8.46 "Oggi la marea femminista torna a inondare le strade di Roma contro la Violenza patriarcale, economica, istituzionale al grido di 'Non una di meno' per affermare che l'unico cambiamento possibile è a partire dalla rivolta permanente". Lo afferma l'organizzazione "Non una di meno". I dati: ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su quattro avvengono in casa; ...