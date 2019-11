Traffico Roma del 23-11-2019 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 23 novembre 2019) SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSOCENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE RALLENTAMENTI PERE LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI A PARTIRE DALLE 14 E FINO ALLE 20 POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI CIRCOLAZIONE PER UN CORTEO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI ; CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI, E LIMITAZIONI PER LE LINEE BUS AL RIONE MONTI SEGNALIAMO LA FESTA RIONALE DI SAN CLEMENTE DALLE 17 E FINO ALLE 23 CIRCA, CON UN DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIAZZA DI SAN CLEMENTE. ———————– AUTORE: SONIA CERQUETANI In ...

