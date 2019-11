Naufragio davanti Lampedusa | si rovescia un barcone pieno di migranti Salvati in 143

Migranti - Naufragio davanti Lampedusa : si ribalta un barcone - salvate 143 persone : naufragio al largo delle coste di Lampedusa: un barcone di circa dieci metri, con a bordo molti Migranti, si è rovesciato. Sono 143 le persone che sono state tratte in salvo dalle motovedette della Guardia costiera: non ci sarebbero, invece, corpi privi di vita in mare, come riportato in un primo momento.Continua a leggere