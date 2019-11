LIVE Milan-Napoli 1-1 | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | Donnarumma salva su Insigne!

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47′ Finito il primo tempo,1-1. 46′! Ripartenza del, Allan lancia Insigne in profondità ma l’attaccante napoletano a tu per tu con il portiere rossenero si lascia ipnotizzare. 45′ Concesso un minuto di recupero. 42′ Sventagliata di Krunic, Hysaj liscia ma Rebic dietro di lui non riesce ad indirizzare il colpo di testa. 39′ Ilha ripreso campo, ora ilattende rintanato in difesa. 35′ OCCASIONE! Il cross da sinistra di Hernandez e sporcato da Hysaj fa la barba al palo con Meret immobile. 32′ Contropiede rapidissimo del, Lozano corre e scarica per Callejon che calcia malissimo colpendo la palla con l’esterno. 29′ GOOOOOOOOOOL DEL!!! Bellissima azione dei rossoneri conclusa da un siluro di Bonaventura che non lascia ...

