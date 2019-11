È meglio comprare un albero di Natale vero o uno finto?

Vuoi essere più sostenibile? Prova a comprare meno - non meglio : (foto: Getty Images) Un consiglio solo apparentemente banale, e comunque da tenere a mente: per limitare il consumo delle risorse che abbiamo a disposizione – e, di conseguenza, mitigare problemi importanti come i cambiamenti climatici in atto – dovremmo dare un taglio netto ad acquisti e consumi. Che è molto più efficace di lavarci la coscienza comprando prodotti e servizi che si fregiano di etichette environment friendly. A scoprirlo, e ...