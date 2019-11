De Laurentiis sempre più intenzionato a punire i calciatori Questi i nomi…

Napoli – Il clima si fa sempre più teso - De Laurentiis Jr ci va giù pesante : “ci vuole gente con molte più palle” : De Laurentiis Jr non le manda a dire ai calciatori del Napoli: il duro sfogo del vicepresidente azzurro La situazione in casa Napoli sembra non migliorare, dopo il caos di qualche settimana fa, con i giocatori che si sono rifiutati di partecipare al ritiro ‘forzato’ del club e la società che ha assegnato all’allenatore Ancelotti tutte le responsabilità tecniche, adesso a rompere il silenzio è De Laurentiis Jr, ...

Napoli - la situazione si fa sempre più critica : De Laurentiis rompe con Ancelotti e denuncia i giocatori : Il presidente del Napoli ha intenzione di denunciare alla Procura Federale i propri giocatori, colpevoli di aver creato al club un pesante danno d’immagine La situazione in casa Napoli è tutt’altro che tranquilla, la giornata di ieri non è servita a rasserenare gli animi, anzi ha acuito i contrasti tra la squadra e il presidente De Laurentiis. Cafaro/LaPresse Il numero uno azzurro è letteralmente sul piede di guerra dopo quanto ...

De Laurentiis annuncia : “Koulibaly? Rifiutati 105 mln - ma in futuro dovrò venderlo! Troveremo altri Fabian - la porta è sempre aperta…” : Aurelio De Laurentiis, su Di Lorenzo, Fabian e Koulibaly Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente all’esterno di Palazzo San Giacomo per presenziare alla firma della convenzione tra SSC Napoli e Comune per lo stadio San Paolo. Ecco un estratto: “Di Lorenzo? Mi fa piacere, anche un certo Ferrara ha dichiarato che non ci credeva. Dicevano non fosse un top player. Fabian? ...