Zombieland 2 – doppio colpo | recensione del film con Jesse Eisenberg | Emma Stone e Woody

Fonte : correttainformazione

(Di venerdì 22 novembre 2019) Tornano dopo 10 anni le avventure diconHarrelson. La storia di “2” riparte 10 anni dopo gli eventi del primo episodio. Ritroviamo la “famiglia” di Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock. I quattro si sono trasferiti alla Casa Bianca, oramai distrutta anch’essa dall’apocalisse zombie. Dopo che per tanto tempo i quattro sono rimasti stabilmente insieme è nato qualche dissidio tra di loro, portando alla fuga di Little Rock. Così Tallahassee, Whichita e Columbus si sono mossi alla ricerca di Little Rock. Scopriranno in questo viaggio che i zombie si sono evoluti, un po’ come T800 e sarà dura sconfiggerli ancora. Quanto è difficile far ridere? Quanto è complicato creare il meccanismo perfetto per scaturire una risata? Quanto è arduo tornare con un sequel a basso budget (sotto 50 milioni di dollari) dopo 10 anni? Il problema di ...

