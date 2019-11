Tesla | Elon Musk svela il futuristico e corazzato CyberTruck ma il test sui vetri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Si chiamaed è una sorta di fantascietifico pick-up super. Peccato che alla presentazione ufficiale di, fatta come di consueto da, qualcosa sia andato storto. Sì, perché la supercar simile a un’autoblindata (già in vendita online e con le prime consegne programmate nel 2022) ha fallito in diretta ilsulla resistenza dei finestrini tra l’imbarazzo die le risate del pubblico. Il costo del veicolo si aggirerà intorno ai 49mila euro. L'articoloilma ilsuiinfrangibili è un disastro: la figuraccia in diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

_ArtemisHunter_ : RT @ignis_rl9: MA QUANTO è BELLA LA TESLA CYBERTRUCK, ELON DIO TI BENEDICAAA #Cybertruck - ignis_rl9 : MA QUANTO è BELLA LA TESLA CYBERTRUCK, ELON DIO TI BENEDICAAA #Cybertruck - Allampino : Okay raga ho capito, non è Elon. Per lavorare in Tesla devi essere un suo clone. -