Tagliano serranda per rubare in un negozio | arrestate due persone

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – Due albanesi bloccati dalla Polizia di Stato mentre rubavano di notte in una Roma. Per entrare avevano tagliato la. Al vaglio degli inquirenti una serie di colpi portati a termine nella stessa zona e con la stessa tecnica. Sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato alle 4 di mattina, dentro ad un, vestiti di scuro, a volto coperto e torcia in mano, mentre stavano ‘ripulendo’ il registratore di cassa. Da alcuni giorni gli agenti del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, dopo una serie di furti notturni, tutti ai danni di negozi e tutti fatti tagliando di netto le serrande, stavano effettuando dei servizi mirati. Alle 4 della notte scorsa, una delle pattuglie ha visto la saracinesca di un’erboristeria leggermente alzata; i poliziotti all’interno hanno sorpreso due ragazzi albanesi di 37 e 20 anni, che, ...