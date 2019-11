Per decarbonizzare l’economia fermiamo l' enorme flusso di investimenti in fossili

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Mentre cresce l’allarme per gli impatti della crisi climatica, le emissioni di gas serra che l’hanno generata e che la rendono sempre più grave, continuano ad aumentare. I numeri sono impressionanti.Secondo il Rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (WEO, 2019), appena pubblicato, i consumi mondiali di energia sono cresciuti da 10 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio nel 2010, a 14,3 miliardi nel 2018 ,con un aumento del 43%.La quota mondiale di combustibiliè addirittura aumentata: dall’80% dei consumi mondiali di energia nel 2000 all’81% nel 2018. Le emissioni di CO2, principale gas serra, di conseguenza sono cresciute da 23,1 miliardi di tonnellate nel 2000 a 33,2 miliardi di tonnellate nel 2018, con un aumento del 43,5%. L’uso del carbone ha generato a livello mondiale l’emissione di 14,6 ...

