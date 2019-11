Maurizio Costanzo ' bacchetta' Gabriel Garko | Sbaglia | certe cose non si dicono in

Gabriel Garko fa una confessione dalla D’Urso e Maurizio Costanzo lo bacchetta : Gabriel Garko fa una confessione dalla D’Urso e Maurizio Costanzo lo bacchetta. L’attore qualche settimana fa è stato ospite di Live – Non è la D’Urso dove ha raccontato alcuni segreti del suo passato e della sua vita privata. Il re delle fiction ha svelato di non indossare più la fede che lo legherebbe a una persona molto importante per lui, non ha parlato di Gabriele Rossi, ma in compenso ha anticipato qualcosa sul suo ...

Maurizio Costanzo a Gabriel Garko : Certe cose non si dicono in tv : Nel corso di una recente ospitata televisiva registratasi a Live: non è la d'Urso, Gabriel Garko si era raccontato a ruota libera su vita privata e carriera, lasciandosi scappare alcuni particolari mai rivelati prima, che adesso fanno discutere. Nelle ultime ore, l'attore di fiction di successo, reduce dalla realizzazione del libro dal titolo Andata e ritorno, è tornato al centro del gossip per via di un commento vergato da Maurizio Costanzo su ...

Gabriel Garko e le canne : Maurizio Costanzo deluso : Gabriel Garko ha fumato canne: Maurizio Costanzo non approva Ha fatto parecchio discutere la confessione di Gabriel Garko a Live-Non è la d’Urso. Ospite nel salotto di Barbara d’Urso per presentare l’autobiografia Andata e ritorno, l’attore ha ammesso di fumare ogni tanto una canna. Un’abitudine che l’ex di Eva Grimaldi ha preso dopo un viaggio […] L'articolo Gabriel Garko e le canne: Maurizio Costanzo ...

Maurizio Costanzo show ecco cosa dice Giancarlo Magalli su Gina Lollobrigida : Il presentatore tv Giancarlo Magalli al “Maurizio Costanzo show”, ha raccontato un curioso e divertente aneddoto di quando era bambino ed aveva appena quattro anni, il racconto riguarda Gina Lollobrigida, quando era una giovane attrice ed era sulla cresta dell’onda, c’è stato un clamoroso episodio avvenuto sul set. Il padre di Giancarlo Magalli, Enzo, era un direttore di produzione e portava spesso il figlio sul set. Proprio per via del ...

Giancarlo Magalli gela Maurizio Costanzo in diretta : "Ho fatto vedere il pisellino a Gina Lollobrigida..." : Giancarlo Magalli rivela in diretta a Maurizio Costanzo un aneddoto singolare. Grazie a papà Enzo, direttore di produzione, Giancarlo Magalli è cresciuto sui set cinematografici. Da bambino era abituato ad aver intorno le grande dive dell'epoca, ma l'incontro più particolare fu quello con la Lollobr

Maurizio Costanzo Show - Giancarlo Magalli : “Da bambino ho fatto vedere il pisellino a Gina Lollobrigida” : Giancarlo Magalli, in compagnia di sua figlia Michela, è stato ospite al Maurizio Costanzo Show dove ha fatto sorridere il pubblico e il padrone di casa raccontando un aneddoto della sua infanzia. “Mio padre Enzo lavorava nel mondo del cinema, era direttore di produzione, e da piccolo frequentavo i set cinematografici. Sono stato sulle ginocchia di Ava Gardner e in braccio a Humphrey Bogart. In un film c’era anche la ...

Flavio Briatore e la fidanzata ventenne : ora parla Maurizio Costanzo : Briatore e la sua nuova fiamma, Costanzo: “Non credo si debbano sposare” Maurizio Costanzo ha risposto ad una domanda un po’ particolare da parte di una lettrice della sua rubrica su Nuovo Tv. Il fulcro della questione era la relazione tra Flavio Briatore e la sua nuova fidanzata Benedetta Bosi. Tra i due ci sono […] L'articolo Flavio Briatore e la fidanzata ventenne: ora parla Maurizio Costanzo proviene da Gossip e Tv.

Caterina Balivo - Maurizio Costanzo la difende : “Lavora molto!” : Maurizio Costanzo difende Caterina Balivo per la frase sessista con Sgarbi a Vieni da Me Il noto conduttore Maurizio Costanzo ogni settimana risponde alle curiosità dei lettori Chi sul settimanale. Tra le tante domande a cui ha risposto, il marito di Maria De Filippi ha parlato di quanto accaduto qualche giorno fa a Vieni da Me. Durante l’intervista a Vittorio Sgarbi, il tema sul ruolo della donna nella società è stato affrontato con tono ...

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - la fotobufala delle nozze? La soffiata : “No - non è falsa - ma ecco cosa nasconde” : Un classico, un mito delle foto di internet: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. Lo scatto è diventato celebre anche perché l’espressione della donna non è delle migliori, infatti appare abbastanza interdetta e quasi triste. Ma cosa si nasconde dietro? Alla domanda ha risposto Giovanni Ciacci durante il programma “Vite da Copertina”, che conduce insieme ad Elenoire Casalegno. L’esperto di moda e gossip ha svelato che la foto ...

Maurizio Costanzo Show : ospiti Nicola Zingaretti e le famiglie vip : Domani, mercoledì 20 novembre, in seconda serata su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con il talk più longevo della...

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - la foto del matrimonio? 27 anni dopo - tutta la clamorosa verità : La foto che potete vedere qui sopra? Un classico, un mito intramontabile: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. foto che però è stata messa in discussione da Giovanni Ciacci, secondo il quale è un fotomontaggio. La sua bomba, Ciacci la ha sganciata durante Vite da Copertina, senza p

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - la verità sulla foto delle nozze : Si è risolto, forse, il mistero della foto di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. Qualche giorno fa si era parlato molto di uno scatto, divenuto ormai celebre, in cui i due conduttori indossano gli abiti delle nozze e la De Filippi ha un’espressione particolare. Durante il programma Vite da Copertina, Giovanni Ciacci, che conduce lo show con Elenoire Casalegno, aveva indicato lo scatto come un falso, affermando che si ...

Nicola Zingaretti alla quarta del Maurizio Costanzo show (Anteprima Blogo) : Mercoledì 20 novembre in seconda serata su Canale 5 torna l'appuntamento con il più celebre e longevo talk show della televisione italiana. Il riferimento è ovvio, parliamo infatti del Maurizio Costanzo show, il talk diretto e condotto dal celebre giornalista romano.Dopo Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Teresa Bellanova, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mercoledì è la volta del segretario politico del PD Nicola Zingaretti. Il leader del ...

Maurizio Costanzo a TvBlog : "Antonello Falqui - il più grande professionista con cui ho lavorato" : Ieri è scomparso all'età di 94 anni il più grande regista del varietà in televisione Antonello Falqui. Qui su TvBlog abbiamo ospitato le parole ed i ricordi di Michele Guardì, per tanti anni braccio destro dell'inventore di Studio Uno. Antonello Falqui è morto, addio al maestro della regia tv prosegui la letturaMaurizio Costanzo a TvBlog: "Antonello Falqui, il più grande professionista con ...