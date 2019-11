LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | quarti di finale | Krajinovic-Rublev 1-6 | 0-1 break del

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Fuori ancora il dritto del serbo. 2-0 pernel 2° set, dopo aver vinto il primo. Out la risposta dicon il rovescio e il dominio del russo continua. Il serbo andrà a servire. 40-15 Rovescio in rete di, che soffre tantissimo il forcing da fondo di. 30-15 Altra grande prima di servizio dicon effetto slice. Niente da fare per il serbo. 15-15 Rimediacon l’ace esterno. 0-15 Lungo il dritto lungolinea distavolta. Sbaglia completamente il dritto a sventaglioed èper. 1-0 per il russo che andrà a servire nel secondo set. 30-40 Ace con effetto slice per. 15-40 Ancora con il drittoe da fondo il serbo non tiene. Due palleper il russo. 15-30 Sbaglia l’approccio con il rovescio in backe nuovo momento di ...

