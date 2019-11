Calvizie ereditaria | la causa è la mutazione di una proteina

Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) (Foto: Getty Images) Della propriasi cerca sempre un colpevole: il padre, gli zii o il nonno il quale a sua volta dal nonno. Ma, a quanto racconta una ricerca cinese, oggi forse abbiamo trovato davvero il responsabile: è unadi un gene che codifica laMap2, elemento chiave nella formazione dei capelli. La scoperta non è stata fatta su esemplari della nostra specie ma, al contrario, su alcuni maiali affetti da alopecia. Eh sì, perché anche i suini, spesso studiati per le loro peculiari somiglianze con noi sapiens, possono ereditare forme die perdere il pelo. Ed è proprio studiando un gruppo di maiali pelati che i ricercatori dell’Università agricola cinese hanno individuato lagenetica. Il lavoro è stato pubblicato sul Federation of the American Societies for Experimental Biology (Faseb) Journal. L’alopecia ...

