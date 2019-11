Barbara d’Urso arrabbiata con Umberto | lui ci ricasca | di nuovo rifiuti in casa

Anticipazioni Domenica Live : ospiti di Barbara d’Urso del 24 novembre : Barbara d’Urso rivela tutte le Anticipazioni di Domenica Live del 24 novembre Barbara d’Urso, come ormai di consueto, durante l’ultimo appuntamento di Pomeriggio 5 della settimana rivela al suo pubblico le Anticipazioni di Domenica Live. In esclusiva per il pubblico di canale 5, in studio ci sarà Paola Caruso pronta a rivelare il motivo che l’ha spinta ad interrompere la sua relazione con Moreno Merlo. Paola ci credeva ...

“A Barbara d’Urso non dovevi farlo”. Ambra Lombardo sotto tiro : di mezzo c’è Federica Panicucci : I telespettatori di Mattino 5 avranno sicuramente assistito allo sfogo di Ambra Lombardo in presenza della conduttrice Federica Panicucci. Finalmente le cose sono state dette per come si doveva fare da tempo, con parole non del tutto delicate, bensì con la fermezza di chi non riesce più a tollerare menzogne e pettegolezzi. Una smentita forte, quella di Ambra, che non ha fatto crollare del tutto il dubbio che dietro il polverone ci sia ...

Ambra Lombardo snobba Barbara d’Urso? La strana insinuazione : Barbara d’Urso snobbata da Ambra Lombardo? Il sospetto di Deianira Marzano Stamattina Ambra Lombardo è stata ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci. In questa occasione la ragazza ha chiarito finalmente la sua posizione inerente al gossip sul suo presunto flirt con Gaetano Arena, smentendo nettamente il tutto. Difatti Ambra Lombardo a Mattino 5 ha rivelato che un una storia simile non sta nè in cielo nè in terra, avanzando anche ...

“Mi fermate tutti per strada per chiedermi chi è…” : Barbara d’Urso la fa vedere per la prima volta : Barbara D’Urso è in onda praticamente tutti i giorni. Il suo pubblico la segue a Pomeriggio 5, a Domenica Live e, il lunedì in prima serata, anche a Live Non è la D’Urso. Ma non è solo attraverso il piccolo schermo che la regina di Canale 5 ama tenersi in contatto con i suoi adorati fan. Da tempo ormai la conduttrice è anche molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove quotidianamente pubblica foto e video delle sue ...

“Ce l’abbiamo fatta!”. Barbara d’Urso lo annuncia in diretta. Cosa è successo a Umberto - l’accumulatore di Bari : A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso torna a parlare della storia di Umberto, l’uomo che da alcuni anni vive nella sua casa in mezzo ai rifiuti. In diretta da Bari, la conduttrice mostra il sopralluogo dei servizi sociali e dell’impresa di pulizie. “Devo scendere io? No, io devo dormire qua non vado via”, afferma Umberto quando i vigili urbani cercano di convincerlo a lasciare la sua abitazione, “Io devo dormire qua. Mi dovete lasciare in pace”. ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso bacchetta la Canessa : “Non dire…” : Guendalina Canessa dice una parolaccia a Pomeriggio Cinque: la reazione di Barbara d’Urso E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E stavolta nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha parlato con i suoi ospiti delle discriminazioni nei confronti delle donne. E tra gli ospiti in studio oggi è stata invitata anche Christy Ortiz, la quale ha perso l’opportunità di lavorare per alcune foto audaci ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso e Umberto : lieto fine - la storia conquista : Pomeriggio 5, il caso di Umberto conquista il pubblico e Barbara d’Urso: la dolcezza dell’anziano liberato dai rifiuti lascia il segno La storia di Umberto, l’uomo di Bari che viveva in un appartamento sepolto dai rifiuti, ha avuto un lieto fine. Il caso è stato trattato da Pomeriggio 5 che si è interessato alla vicenda. […] L'articolo Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e Umberto: lieto fine, la storia conquista proviene ...

Barbara d’Urso - la foto (mai vista prima) lascia di sasso : “Ammazza che roba!” : Non sono giorni facili per Barbara D’Urso, travolta dalla bufera dopo l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, quella in cui ha ospitato Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri ed è finita con un forte scontro. I due, infatti, si sono confrontati con cinque sfere, tra cui Vladimir Luxuria e Veronica Maya, e nel giro di pochi minuti si è scatenata una lite furiosa tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Uno scontro violento che ha messo Barbara ...

Barbara d’Urso : arrivano le scuse pubbliche in diretta - a Pomeriggio 5 : A Live Non è la D’Urso è scoppiato il putiferio per lo scontro durissimo tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Sono volate parole pesanti e ora, a due giorni da quella puntata infuocata, Barbara D’Urso ha riaperto l’argomento. In breve, mentre Sgarbi sedeva insieme a Vittorio Feltri di fronte alle famose Sfere, si è tornati a parlare di quando lui aveva dichiarato di aver visto per la prima volta Luxuria “battere travestita in strada”. ...

Barbara d’Urso chiede scusa a Luxuria : “Sgarbi? Difficile fermarlo” : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso solidale con Vladimir Luxuria: “Sgarbi è inarrestabile” Oggi nella prima parte di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha fatto una lunga chiacchierata con un ragazzo di 29 anni che pare sia stato picchiato da altri ragazzi solo perchè omosessuale. E durante questo collegamento la d’Urso ha preso la palla al balzo per tornare a parlare delle polemiche scoppiate a Live per via degli insulti ...

Barbara d’Urso dispiaciuta : il gesto per Vladimir Luxuria dopo gli insulti di Sgarbi : Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 parla di quello che è successo tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi a Live-Non è la d’Urso Due giorni dopo lo scoppio della polemica Barbara d’Urso si è detta pubblicamente dispiaciuta per quanto accaduto a Live-Non è la d’Urso tra i suoi ospiti Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi. Tra l’ex […] L'articolo Barbara d’Urso dispiaciuta: il gesto per Vladimir Luxuria dopo gli ...

Barbara d’Urso presenta Gerry Scotti - ma la gaffe è madornale. Tutti (tranne lei) se ne accorgono : Giornata da dimenticare per la conduttrice Barbara D’Urso, protagonista ogni giorno con il suo appuntamento di ‘Pomeriggio Cinque’. Sono giorni che Carmelina va in onda Tutti i giorni con i suoi tre programmi, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live e la stanchezza, evidentemente, inizia a farsi sentire. Nella puntata andata in onda martedì19 novembre la conduttrice ha fatto una gaffe, ma non è la prima. Nei giorni scorsi, ...

Barbara d’Urso e Bianca Atzei hanno un uomo “in comune”. La bomba che sta facendo impazzire il gossip. Si tratta di “lui” : Il figlio di Barbara D’Urso ha trovato l’amore con “lei”? Questo è il gossip che circola insistente da qualche giorno. Ma chi è questa “lei”? Stiamo parlando della cantante Bianca Atzei che, a quanto pare, sarebbe la nuova fidanzata di Emanuele Berardi cioè il figlio di Barbara D’Urso. Le voci circolano da un po’ e sembra che le cose stiano davvero così. Ma lei non era fidanzata con un altro? In effetti fino a qualche tempo fa la cantante era ...

“Mi ha detto delle cose terribili…”. Rottura Paola Caruso e Moreno - la rivelazione di Barbara d’Urso è da brividi : La love story tra Paola Caruso ed il suo fidanzato Moreno è ufficialmente naufragata nei giorni scorsi, come confermato dalla stessa ragazza a ‘Novella 2000’: “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto. Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei (Veronica Graf n.d.r), ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di ...