Uccide la nonna a pugni in auto | Maria | massacrata per soldi mentre guidava

(Di giovedì 21 novembre 2019) Picchiata a morte dal nipote al culmine di una violentissima lite scoppiatasi trovavano in macchina. È questa la tragica fine diLuisa Silvestri, 71enne di Ferrara. L’anziana è stata trovata priva di sensi all’interno della suamobile, una Lancia Y, all’angolo tra via Modena e via Marconi, a Ferrara, in Emilia Romagna. La scena che un appuntato dei carabinieri della stazione di Ferrara, in quel momento fuori servizio, si è trovato davanti agli occhi poco dopo le 21 di mercoledì 20 novembre è stata a stata agghiacciante.Luisa Silvestri è stata letteralmente liberata dalla furia del nipote dal militare e da un passante che in quel momento si trovava nella zona. Ma l’intervento, per quanto tempestivo, non è bastato a salvarle la vita della donna.La pensionata è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Cona. Il ...

