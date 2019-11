Tennis | Andreas Seppi | ”Jannik Sinner è il futuro È un ragazzo sereno e allegro | che

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Andreas Seppi deve arrendersi a Radu Albot nel secondo turno. Azzurro ko in due set : Niente da fare per Andreas Seppi (n.74 del mondo) nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) di Tennis. L’Azzurro, inserito in tabellone da lucky loser dopo il forfait dello svizzero Roger Federer, si è dovuto arrendere al moldavo Radu Albot (n.50 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 7-6 (6). Un match durato 1 ora e 55 minuti di gioco nel quale l’altoatesino non è riuscito a sfruttare la condizione di vantaggio ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Roger Federer rinuncia al torneo francese - Andreas Seppi in tabellone : Importanti novità arrivano in vista del Masters 1000 di Parigi-Bercy di Tennis. Roger Federer, vincitore del 103° torneo in carriera a Basilea (Svizzera), ha rinunciato a disputare la rassegna francese, dando appuntamento ai tifosi transalpini al Roland Garros 2020, confermando quindi la sua presenza nel Major parigino l’anno venturo. Un forfait che buona parte degli addetti ai lavori si aspettavano, intuendo la programmazione del ...

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : Andreas Seppi esce in semifinale - Adrian Mannarino lo batte in due set : Si conclude in semifinale, come un anno fa e contro lo stesso avversario, la corsa di Andreas Seppi al torneo ATP 250 di Mosca. A volare in finale della Kremlin Cup, infatti, è il francese Adrian Mannarino, che vince in maniera convincente con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 15 minuti e si qualifica per il nono ultimo atto della sua carriera (nei precedenti otto ha ottenuto una sola vittoria). Il nativo di Soisy-sour-Montmorency ...

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : un fantastico Andreas Seppi vola in semifinale! Karen Khachanov battuto in tre set : Splendida vittoria di Andreas Seppi nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Mosca. Il bolzanino, che vinse la Kremlin Cup nel 2012, torna in semifinale per la quarta volta (seconda consecutiva) nella capitale russa battendo in rimonta il numero 2 del tabellone, il russo Karen Khachanov, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Una prova di altissimo valore, quella di Seppi, che dimostra come a 35 anni sia ancora perfettamente in grado di far capire ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Andreas Seppi piega Christian Garin e va al secondo turno : Bella impresa di Andreas Seppi nel primo turno del torneo ATP 250 di Mosca: su cemento indoor russo l’azzurro piega dopo due ore e 45 minuti di aspra battaglia il cileno Christian Garin, numero 5 del seeding, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (4) ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il lituano Ricardas Berankis. Il primo set non inizia al meglio per ...

Tennis – Andreas Seppi - primo figlio in arrivo! Fognini ironizza sui social : “allora ti funziona…” [FOTO] : Andreas Seppi annuncia su Instagram l’arrivo del primo figlio con la compagna Michela: Fognini ironizza fra i commenti Andreas Seppi diventerà presto papà. Il Tennista altoatesino ha annunciato ai fan di Instagram la lieta notizia, postando una foto con la moglie Michela e la didascalia: “ci sentiamo benedetti e pronti per una nuova avventura… la nostra famiglia sta crescendo“. Fra i tanti commenti di auguri spicca ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi eliminato ai quarti da Roberto Bautista Agut : SI ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Zhuhai: sul cemento cinese l’azzurro cede alla testa di serie numero due del tabellone di singolare, l’iberico Roberto Bautista Agut, che si impone in un’ora e venti minuti di gioco, con un duplice 6-2. Nel primo set i primi tre giochi sono combattutissimi, con Seppi che spreca un break point nel game d’apertura ed altre tre nel terzo, mentre ...

Tennis - ATP 250 Zhuhai 2019 : Tsitsipas si ritira - de Minaur batte Murray - Andreas Seppi ai quarti : Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, in Cina, che perde la sua prima testa di serie e mette in scena un paio di battaglie non di poco conto. Andiamo a vedere quanto accaduto nei sei match odierni. Partendo dalla parte alta del tabellone, è subito da registrare l’uscita di scena per ritiro del greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 del mondo, infatti, si deve arrendere sul punteggio di 6-3 5-7 ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi lotta e piega in tre set Zhang. L’azzurro ai quarti di finale : Andreas Seppi vince con determinazione e con coraggio la sua battaglia e accede ai quarti di finale dell’ATP di Zhuhai (Cina). L’azzurro ha sconfitto il padrone di casa Zhizhen Zhang (n.224 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (8) in un match che ha sfiorato le tre ore di gioco (2 ore e 44 minuti) nel quale l’altoatesino ha mostrato, come si suol dire, gli attributi riuscendo a spuntarla. Seppi se la vedrà, dunque, ...