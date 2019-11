Il pop è più forte della politica E a Fedez dico basta battutine

L’app Suonerie Canzoni Gratis permette di trovare le suonerie più popolari in alta qualità : suonerie Canzoni Gratis è un'applicazione che permette di trovare suonerie gratuite popolari e di alta qualità che possono essere impostate come suoneria generale, per ogni contatto, allarmi o messaggi. Toccando le suonerie è possibile ascoltarle e tramite il menu contestuale si possono impostare come suoneria predefinita o per un contatto specifico, come tono delle notifiche o sveglia, aggiungerle ai preferiti o scaricarle. L'articolo ...

Facebook “copia” Instagram : arrivano le foto più popolari : Facebook assomiglia sempre più a Instagram (immagine: Gabriele Porro) Facebook si sta muovendo verso un futuro cross-social come annunciato dal fondatore Mark Zuckerberg, inserendo sul social network principale una funzionalità molto simile al feed di Instagram. I primi passi verso il futuro cross-social annunciato da Zuckerberg si sono visti con l’introduzione del nuovo marchio Facebook che apparirà accanto a tutti i prodotti della società di ...

Serie tv tratte dai fumetti - le 5 più popolari al debutto nel 2019 da The Boys a Watchmen : Le Serie tv tratte dai fumetti portano sullo schermo storie fantastiche di uomini, donne o ragazzi dotati di poteri o sensibilità fuori dal comune, un vissuto doloroso o la minaccia di un oscuro futuro. Lo abbiamo visto nel corso degli anni con Arrow, Daredevil, Lucifer, The Walking Dead e mille altre. Il 2019 ha continuato ad attingere al prolifico mondo delle graphic novel portando su grandi reti e piattaforme di streaming alcuni titoli ...

Campidoglio : per case popolari più risorse per manutenzione : Roma – Il Comune di Roma ha speso negli ultimi due anni oltre 4 milioni di euro per la manutenzione ordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Solo grazie alla sottoscrizione dei contratti con le aziende si è potuto dare corso agli interventi attesi da anni. Nel X municipio a Ostia, in particolare in via Vasco de Gama e zone limitrofe, sono stati eseguiti nelle settimane scorse diversi interventi dopo la caduta di parte ...

L’uomo che ha reso Westminster il parlamento più pop del mondo : John Bercow (foto: Dan Kitwood/Getty Images) È uno dei lavori più ambiti del Regno Unito da oltre 600 anni, ma solo di recente ha fatto irruzione nel pantheon della cultura pop. Il merito (o il demerito, a sentire i non pochi detrattori) è del suo ultimo interprete, John Bercow, e di quel “order” urlato a squarciagola nelle aule di Westminster, che dopo 9 anni di servizio potranno infine godersi il meritato riposo. Il parlamento inglese ha ...

Nuovo San Siro - populous : «Sarà stadio più sostenibile d’Europa» : Alessandro Zoppini, a capo dello studio Populous di Milano, ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera. Lo studio è in gara per il Nuovo San Siro, con il progetto «La Cattedrale». Un progetto tutto milanese, quello messo in campo da Populous: «Sono coinvolti anche gli studi d’ingegneria Tekne, della famiglia Rusconi Clerici, e Maffeis, […] L'articolo Nuovo San Siro, Populous: «Sarà stadio più sostenibile d’Europa» è stato ...

5 serie tv tra le più popolari su Netflix : L'argomento film e serie TV è sempre più dibattuto sul web, che al giorno d'oggi mette a disposizione una gamma così ampia di contenuti da rendere difficile la scelta per gli spettatori. La piattaforma Netflix però permette di ridurre il campo di scelta, differenziando i contenuti disponibili per genere cinematografico. A tal proposito è interessante segnalare nello specifico 5 popolari serie TV, di generi differenti, che risultano affrontare ...

Mika : «Il mio pop? Restare leggeri è la cosa più seria che so fare» : «Il pop? Per me è una filosofia di vita, un linguaggio universale. E non è solo sinonimo di musica popolare o commerciale». Parola di Mika, che rinnova la formula nel suo...

Sondaggi elettorali Emg - in calo M5S e PD - Salvini più popolare di Conte : Sondaggi elettorali Emg, in calo M5S e PD, Salvini più popolare di Conte Come di consueto Agorà durante la trasmissione ha reso noto gli ultimi Sondaggi elettorali di Emg. Al contrario di altri istituti quello di Masia vede la maggioranza in calo. Soprattutto per colpa del decremento sofferto dai due suoi principali componenti, Movimento 5 Stelle e PD. Nel primo caso c’è una diminuzione di mezzo punto, che porta il M5S al ...

Taglio parlamentari - la Lega voterà sì. Il Pd : «Non è più legge populista» : Il Carroccio verso la partecipazione favorevole al voto. La spiegazione dei dem per giustificare i tre precedenti no in Aula rispetto al sì annunciato per oggi. Malumori tra gli M5S

Il popolo non ha più pane? Diamogli Alberto Angela! : Se passare alla storia è un privilegio riservato a pochi, passare alla storia nel mondo della divulgazione è riservato a pochissimi. Lo sapeva bene Maria Antonietta di Francia, nella prima fattispecie. Lo sa bene Alberto Angela, nella seconda. E se la regina e il divulgatore si incontrano il risultato non può che essere strabiliante. La trasmissione Ulisse vince di nuovo la sfida tv del sabato sera grazie alla puntata ...

Come sta andando il Google Play Store? Ecco le app più popolari e i download : App Annie ha pubblicato un nuovo report relativo ai risultati fatti registrare da Google Play e App Store nel corso del terzo trimestre del 2019 L'articolo Come sta andando il Google Play Store? Ecco le app più popolari e i download proviene da TuttoAndroid.