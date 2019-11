Fa pipì nel cortile di Palazzo Vecchio | maxi multa | Era urgente | ho la

Madonna beve la sua pipì dopo che fa un bagno nel ghiaccio : La pop star Madonna solo qualche settimana fa aveva mostrato in un video la sua particolare tecnica per allenare la voce poco prima di salire sul palco per un live. Secondo la cantante, massaggiare il se…o aiuterebbe le corde vocali. Questa curiosa tecnica aveva suscitato ilarità e interesse ma non certo disgusto come invece è successo questa volta. In questo nuovo video, Madonna beve la sua pipì dopo aver fatto un bagno nel ghiaccio. Secondo la ...