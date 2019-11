Softball | in Italia gli Europei 2020 | si giocherà in Friuli Venezia Giulia

Softball - Coppa Italia 2019 : Bollate batte Saronno e conquista l’ultimo trofeo dell’anno : European Premiere Cup, finale scudetto, Coppa Italia. Si chiude con questo terzetto la stagione di Bollate: l’MKF conquista l’ultimo titolo della stagione 2019 di Softball battendo in finale Saronno, al termine di una giornata in cui, in poche ore, si sono disputate sia le due semifinali che l’ultimo atto. Si è giocato a Bussolengo. Nei due confronti del pomeriggio, Bollate ha superato per 3-1 Forlì mettendo in sicurezza ...

Softball - Serie A 2019 : Bussolengo campione d’Italia! Bollate ko in gara-3 per 7-3 : Si chiude con il successo della Specchiasol Bussolengo il campionato di Serie A di Softball 2019, con la formazione veneta capace di aggiudicarsi le Italian Softball Series in appena tre gare, sconfiggendo Bollate per 7-3 nell’ultimo atto, in quello che è ormai un grande classico del Bel Paese. Avvio di gara in cui Bussolengo mette subito le cose in chiaro, ritrovandosi a basi piene nel primo inning, andando a segno con Laura Vigna e Britt ...