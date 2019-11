Serena Rutelli va a convivere con il fidanzato | Ci siamo rimboccati le maniche

Grande Fratello - Serena Rutelli : "Io e il mio fidanzato andremo a convivere - sono elettrizzata!" : Con un post condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram, Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli, ha annunciato l'imminente inizio di un nuovo capitolo della propria vita.L'ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, infatti, andrà presto a convivere con il suo fidanzato, il calciatore 21enne Alessandro Prince Zorresi.prosegui la letturaGrande Fratello, Serena Rutelli: "Io e il mio ...

“Ho deciso - nessuna paura”. Serena Rutelli - dopo il GF è sparita. Ma oggi ecco come la ritroviamo : Serena Rutelli ha due genitori adottivi indubbiamente di grande spessore, ovvero la conduttrice televisiva Barbara Palombelli ed il politico Francesco Rutelli. Ma la ragazza si è fatta conoscere dai telespettatori soprattutto per la sua partecipazione al reality show ‘Grande Fratello’. Quando è stata in quella Casa, si era rifatta viva la sua madre biologica. Ad una lettera inviata da quest’ultima, la 29enne rispose così: “Quando è arrivata la ...

Grande Fratello - Serena Rutelli va a convivere : differenza d’età non pesa : Grande Fratello: Serena Rutelli e il fidanzato Alessandro annunciano la convivenza. La figlia di Barbara Palombelli sulla differenza d’età: “Rapportarsi con una donna di 29 anni non è semplice, ha carattere” Serena Rutelli è al settimo cielo nell’annunciare l’inizio dell’imminente convivenza con Alessandro, il suo fidanzato, più giovane di lei di quasi nove anni. La […] L'articolo Grande Fratello, Serena ...

Serena Rutelli/ "Sogno una famiglia solida : La TV? L'Isola dei Famosi la farei!" : Serena Rutelli confida il suo grande sogno: costruirsi una famiglia solida. Nonostante questo sogna ancora la TV!

Fidanzato Serena Rutelli : "Io vittima di razzismo - ecco cosa è successo" : "Ora vi racconto una cosa che mi è successa poco fa e che è più che squallida. Ero al bar dove ho pranzato. Pranzo qui di solito, vicino al lavoro. C’era un bimbo vicino a me, io stavo scegliendo un pezzo di pizza da portare via. L’ho visto, mi guardava, così in maniera molto simpatica gli ho detto: ‘Vieni qui, scegli tu un pezzo di pizza: quale suggerisci?’. Ci siamo messi a ridere, scherzare, alla fine abbiamo preso quella con il pomodoro. ...