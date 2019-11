Fonte : ilpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) «Swisho un blunt a Swishland, bling blaow come i Beatles»: una frase spiegata, forse, bene dal disco di Tha Supreme

tulisso : RT @ilpost: Ora la canterete sapendo cosa vuol dire - ilpost : Ora la canterete sapendo cosa vuol dire - prendendovento : @MetaErmal Ermal, sono davvero felice per te, per voi che ci sarete. La Puglia non vede l'ora di abbracciarvi. Purt… -