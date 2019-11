L' oroscopo del weekend 23-24 novembre | Leone allegro | relax per Ariete e Gemelli

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Durante ilche va dal 23 al 24, i nativipotranno contare su un periodo di riposo, ricco di benessere, da condividere per intero con la propria anima gemella, mentre Bilancia dovrà cercare di recuperare molto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Scorpione preferirà dedicarsi ai propri hobby, come uno sport, mentre Acquario potrebbe sentirsi leggermente irritato. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il fine settimana dal 23 al 24per tutti i segni zodiacali. Previsioni23-24, segno per segno: ci sarà tanto benessere per i nativi del segno durante il fine settimana. Avrete modo di potervi riposare e godervi le piccolezze della vita assieme alla vostra anima gemella. Voto - 8,5. Toro: ci sarà poca voglia di divertirsi in quanto sapete che ultimamente ci sono cose che non funzionano, soprattutto in ambito ...

Daniel_Nardo : RT @Dio: Oroscopo 2020 per tutti i segni: le stelle sono ammassi incandescenti di elio e idrogeno in fusione nucleare, del tutto indifferen… - iivannoteii : RT @Dio: Oroscopo 2020 per tutti i segni: le stelle sono ammassi incandescenti di elio e idrogeno in fusione nucleare, del tutto indifferen… - icolumbro : RT @Dio: Oroscopo 2020 per tutti i segni: le stelle sono ammassi incandescenti di elio e idrogeno in fusione nucleare, del tutto indifferen… -